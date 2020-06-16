Від кросовера до електромобіля: новий Citroen C4 отримав відразу дві версії

Французький автовиробник Citroen опублікував перші зображення моделі C4 нового покоління. Вона буде представлена ​​у двох версіях: з традиційним бензиновим і дизельним двигуном, а також з електромотором.

Наразі інформації про новинку не так багато. Модель побудована на модульній платформі CMP, яка також лежить в основі Opel Corsa, Peugeot 208 і 2008 і кросовера Opel Mokka. При цьому в Citroen відмовилися від звичного формфактора хетчбека на користь кросовера з похилим дахом, прикрашеного захисними пластиковими накладками на кузові. Компанія називає цей тип кузова "крос-хетчбеком".

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Ймовірно, силові установки новинка також запозичить у співплатформником – вони доступні з бензиновими агрегатами 1.2 потужністю від 100 до 155 кінських сил, а також з дизелем 1.5. Екологічні версії Opel і Peugeot комплектуються 136-сильними електромоторами і батареями на 50 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу 340 кілометрів.

Раніше в лінійці С4 був кросовер під ім'ям Cactus, проте керівництво марки прийняло рішення відмовитися від його випуску, повністю завершивши проєкт.

Рекламна кампанія новинки проходить під хештегом #ElectricForAll, що можна перекласти у цьому випадку як "Електрокар для всіх". Ймовірно, так марка натякає на демократичну вартість моделі, яка планується як масовий доступний електрокар.

Офіційна прем'єра відбудеться 30 червня, коли марка розкриє детальну інформацію про модель. В Європі попередні замовлення на нове покоління C4 почнуть приймати вже у цьому році. Стосовно планів щодо виведення моделі на український ринок поки ніякої інформації немає – швидше за все, до нас добереться класична версія, а ось електрична "п'ятидверка" буде продаватися тільки на території Євросоюзу.

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