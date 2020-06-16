Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Від кросовера до електромобіля: новий Citroen C4 отримав відразу дві версії

  • 7
Citroen C4 перетворився на компактний кросовер - фото 1
Citroen C4 перетворився на компактний кросовер

Французький автовиробник Citroen опублікував перші зображення моделі C4 нового покоління. Вона буде представлена ​​у двох версіях: з традиційним бензиновим і дизельним двигуном, а також з електромотором.

Наразі інформації про новинку не так багато. Модель побудована на модульній платформі CMP, яка також лежить в основі Opel Corsa, Peugeot 208 і 2008 і кросовера Opel Mokka. При цьому в Citroen відмовилися від звичного формфактора хетчбека на користь кросовера з похилим дахом, прикрашеного захисними пластиковими накладками на кузові. Компанія називає цей тип кузова "крос-хетчбеком".

Це цікаво: Volkswagen і Ford працюють разом над новим електромобілем

Ймовірно, силові установки новинка також запозичить у співплатформником – вони доступні з бензиновими агрегатами 1.2 потужністю від 100 до 155 кінських сил, а також з дизелем 1.5. Екологічні версії Opel і Peugeot комплектуються 136-сильними електромоторами і батареями на 50 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу 340 кілометрів.

Від кросовера до електромобіля: новий Citroen C4 отримав відразу дві версії - фото 410523
Від кросовера до електромобіля: новий Citroen C4 отримав відразу дві версії - фото 410521

Раніше в лінійці С4 був кросовер під ім'ям Cactus, проте керівництво марки прийняло рішення відмовитися від його випуску, повністю завершивши проєкт.

Рекламна кампанія новинки проходить під хештегом #ElectricForAll, що можна перекласти у цьому випадку як "Електрокар для всіх". Ймовірно, так марка натякає на демократичну вартість моделі, яка планується як масовий доступний електрокар.

Від кросовера до електромобіля: новий Citroen C4 отримав відразу дві версії - фото 410520
Від кросовера до електромобіля: новий Citroen C4 отримав відразу дві версії - фото 410522

Офіційна прем'єра відбудеться 30 червня, коли марка розкриє детальну інформацію про модель. В Європі попередні замовлення на нове покоління C4 почнуть приймати вже у цьому році. Стосовно планів щодо виведення моделі на український ринок поки ніякої інформації немає – швидше за все, до нас добереться класична версія, а ось електрична "п'ятидверка" буде продаватися тільки на території Євросоюзу.

Читайте також: Citroen представила 9-місний електромобіль

Джерело: Motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 236
Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
  • 14 червня, 17:47
  • 1199
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 червня, 15:20
  • 477
Загрузка...
Новини