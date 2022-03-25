Від козаків до сьогодення: легенда про Чорнобаївку підкорює ТікТок – відео

Село Чорнобаївка перетворилось у справжню легенда через недалекість росіян, яких вже 10 разів (цифра оновлюється) знищили українські військові у цій локації. Тому не дивно, що у TikTok набирає популярності відео про історію Чорнобаївки, яка вже не вперше стала фінальним місцем спочивання окупантів.

Блогерка Анна Ткаченко під ніком ukraine_and_you веде профіль у ТікТок, де розповідає про українську історію та культуру. Тож новини про чергове знищення російських військових у Чорнобаївці надихнули дівчину зазирнути трохи глибше в історію. І 30-секундний ролик про це легендарне село на Херсонщині вже встиг зібрати понад 42 тисячі переглядів.

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"Наприкінці 17 століття козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку. Отамана Чорноброва добре знали, уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Називали його Чорним баєм (володарем), а найближчі ж друзі почали звати Чорнобаєм", – йдеться у відео.

Але й пояснення назви села – це лише початок, а от жарти про бермудський трикутник по-українськи припиняють бути жартами.

"За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована мала козацька церковиця Пресвятої покрови і закладене кладовище. Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурманів (близько 1000) з награбованим майном та полоненими дівчатами. Загін Чорнобая налічував десь 150 осіб, але вони розбили бусурманів, при цьому поранення отримали всього 20 козаків. Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їхні кайдани у річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння. Тобто Чорнобаївка дійсно "замовлена" з 17 століття характерниками", – вказано у тексті. І тепер стає зрозуміло, що ще з часів козаків і до сучасних військових в Україні на ворогів чекає лише загибель.

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