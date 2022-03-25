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війна

"Обгорілі орки та іскри від арти": у Києві будуть пекти "Чорнобаївський" хліб – рецепт

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Хліб "Чорнобаївський" - фото 1
Хліб "Чорнобаївський" / facebook.com/a.pyvovar

Київський кулінар вигадав особливий рецепт хліба з не менш особливою назвою "Чорнобаївський". І після ледь не легендарних подій у Чорнобаївці ми впевнені, що цей хліб точно захочуть скуштувати всі.

Кухар з Києва Андрій Пивовар зараз активно займається своєю роботою, допомагаючи армії та територіальній обороні не лише смачною випічкою, а й фінансами. Нещодавно цей пекар вигадав рецепт справді особливого для українців хліба під назвою "Чорнобаївський", про що розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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Хліб "Чорнобаївський"! Зустрічайте! Символізм цього хліба полягає в тому, що чорнослив – це обгорілі орки, білий льон – іскри від української арти (артилерії), а мелений мускатний горіх – звичайно ж порох!... Слава Україні! Разом до перемоги! – поділився Пивовар.

Він також розповів, що готовий відкрити рецепт хліба всі охочим українським пекарям, достатньо просто написати йому персонально. Ну і без фото неймовірної випічки не обійшлось:

Нагадаємо, що аеродром у Чорнобаївці вже став справжнісінькою легендою, адже тут вже 10 разів (цифра змінюється ледь не щодня) ЗСУ відбили спроби противника висадитися. Невеличке село у Херсонській області тепер знамените на весь світ, а от російські окупанти лише підтвердили, що не вчаться на помилках і не надто вражають інтелектом.

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