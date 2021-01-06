Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником

Сьогодні найяскравішій зірці Італії, Адріано Челентано, виповнюється 83 роки. Людина-свято з фірмовою усмішкою більше півстоліття радує шанувальників прекрасними ролями. Ми вітаємо легендарного артиста з днем народження і пропонуємо згадати найкращі фільми з його участю!

Італієць Адріано Челентано збудував блискучу кар'єру в музиці і став однією з найбільш знакових фігур в Італії завдяки величезній кількості пісень (близько 600), багато з яких стали хітами. А також завдяки своїм танцювальним рухам на сцені його називають Molleggiato ("На пружині").

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Приборкання норовливого

Головний герой фільму абсолютний противник жінок і всього, що пов'язано з романтичними стосунками. Він грубий, цинічний і задоволений життям холостяка. Але раптово на його горизонті з'являється прекрасна жінка, яка не готова відступати від своїх почуттів.

Буркотун

Досвідчений і вельми серйозний адвокат летить літаком з Нью-Йорка до Флоренції. Варто сказати, герой переживає не найкращі часи у своїй кар'єрі: останні справи не увінчалися успіхом. Але Тіто не сумує і сподівається, що наступний судовий розгляд закінчиться позитивно для нього і клієнта. Під час перельоту Тіто знайомиться з яскравою блондинкою, на ім'я Мері, якій люб'язно поступається зайвим квитком.

Шалено закоханий

Дуетом Адріано Челентано і красуні Орнелли Муті неможливо не захоплюватися. Прямолінійний і трохи грубуватий Барнаба трудиться водієм автобуса. Його привабливість і харизма звели не одну сотню жінок з розуму, тому увагою він анітрохи не обділений. Але в один прекрасний день Барнаба зустрічає справжню принцесу, за серце якої доведеться поборотися.

Блеф

У центрі сюжету досвідчений аферист, який за ґратами. Для нього влаштовує втечу красива і владна жінка Бель Дюк, але раптово виходить так, що збігає інший, шахрай Фелікс. І тепер Бель наказує Феліксу зробити так, щоб головний герой все-таки опинився на волі. Але вона не знала, що ті в змові і намагаються обвести її навколо пальця.

Невдачливий папараці

В об'єктив бульварного фотографа Кліка потрапляють різні люди, багато з яких вважали за краще б зберегти анонімність. У підсумку за ним ганяються справжні гангстери, яких застукали на місці злочину, розлючені жінки і інші незадоволені люди. Одного разу відбувається зіткнення з поліцією, під час якого фотограф знайомиться з починаючим письменником Гуанзіроле Пальмамброджо. Після цього починаються пригоди двох новоспечених друзів.

Історія кохання і ножів

Чорна комедія заснована на реальних драматичних і водночас кумедних подіях, що розгорнулися на вулицях Риму в 1900 році. В одному з бідних районів молодий бандит, який дивом уникнув в'язниці, вирішує порвати з кримінальним минулим, щоб провести життя в обіймах прекрасної дівчини. Але не тут-то було: на руку і серце красуні претендують кілька наречених, змінити грабежі на торгівлю рибою теж виходить погано, та ще й бандитське минуле неминуче наздоганяє його.

Оксамитові ручки

Кримінальна комедія одна з найбільш комерційно успішних картин в кар'єрі Челентано. В образі винахідника, що прикидається бандитом, щоб завоювати прихильність симпатичної злодійки, Адріано знає вся Італія. Його Гвідо в Ручках і справді дуже хороший, а традиційний, але водночас вельми симпатичний сюжет з вимушеним імпровізувати шахраєм захоплює з перших хвилин і не відпускає до самого кінця.

Туз

Багато дослідників італійського кіно вважають, що три комедії дуету італійських режисерів Кастеллано і Піполо Оксамитові ручки, Приборкання норовливого і Туз об'єднує єдина стилістична арка, але наш глядач тільки зараз може перевірити, чи так це, адже радянський прокат ощасливив нас тільки показами Норовистого. А Туз, між тим, заслуговує анітрохи не меншої уваги: в ньому, при всій трагічності ситуації, в яку потрапляє головний герой, багато теплоти, легкого гумору і чарівної фірмової простодушності.

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