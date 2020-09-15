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Від Гренландії відколовся величезний айсберг: фотофакт

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Від Гренландії відколовся величезний айсберг: фотофакт - фото 1

У Гренландії від найбільшого шельфового льодовика 79N відколовся величезний шматок площею 110 квадратних кілометрів. З опублікованих супутникових знімків видно, що айсберг розколовся на безліч дрібних частин.

Розміри самого льодовика становить приблизно 80 кілометрів у довжину і 20 кілометрів завширшки, частина, яка відкололася, спрямована на північ. Через підвищення температури повітря і температури морської води льодовик слабшає і руйнується буквально з усіх боків, в тому числі і знизу. Дослідники вважають, що він протримається ще 10-20 років, але ці прогнози можуть бути навіть занадто оптимістичними.

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Від Гренландії відколовся величезний айсберг: фотофакт - фото 425520

"Температура повітря в цьому регіоні піднялася на 3 градуси Цельсія з 1980 року. А у 2019 і 2020 роках були зафіксовані рекордно високі температури", – пояснила причини цього явища співробітниця німецького Університету Ерлангена – Нюрнберга Дженні Туртон.

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Джерело: bbc
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