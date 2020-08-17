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У Долині смерті температура піднялася до рекордних показників

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Долина Смерті - фото 1
Долина Смерті / visitgreaterpalmsprings

У Долині Смерті, що в Каліфорнії, зафіксували найвищу температуру на Землі за останні 107 років.

Як повідомляється, у Долині Смерті температура досягає 130F (+54,4 за Цельсієм), що може бути найвищою офіційною температурою, зареєстрованою коли-небудь на Землі. Крім цього, у країні триває рекордна хвиля спеки, і 54 мільйонів людей живуть при 100F (+37,7 за Цельсієм). Тепер інформацію повинні перевірити і підтвердити експерти.

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Відомо, що попередній температурний рекорд теж був зафіксований у Долині Смерті – 10 липня 1913 у Фернес-Крік. Температура тоді досягла позначки у 56,7 градуса.

У Долині смерті температура піднялася до рекордних показників - фото 420637
У Долині смерті температура піднялася до рекордних показників - фото 420636

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Джерело: dailymail
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