Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд

Талановитий фотограф-самоучка підкорює світ з камерою, а також надихає відправлятись у мандри. Через його атмосферні кадри виникає бажання почати пакувати валізи.

Знайомтесь, Роман Хубер (Roman Huber) – фотограф-фрілансер, який спеціалізується на контенті для соцмереж та медіа. Хлопець мешкає в Тіролі (Австрія), тому у нього завжди є можливість провести чимало часу у походах чи катанні на лижах. Зазвичай, камера завжди з ним, що допомагає йому фіксувати красу місць, де він буває. І його роботи справді варті уваги, адже в Instagram за Романом стежать понад 36 тисяч осіб! Насолоджуйтесь:

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Джерело фото: instagram.com/romempix

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