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Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд

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Подорожі Романа Хубера - фото 1
Подорожі Романа Хубера / instagram.com/romempix

Талановитий фотограф-самоучка підкорює світ з камерою, а також надихає відправлятись у мандри. Через його атмосферні кадри виникає бажання почати пакувати валізи.

Знайомтесь, Роман Хубер (Roman Huber) – фотограф-фрілансер, який спеціалізується на контенті для соцмереж та медіа. Хлопець мешкає в Тіролі (Австрія), тому у нього завжди є можливість провести чимало часу у походах чи катанні на лижах. Зазвичай, камера завжди з ним, що допомагає йому фіксувати красу місць, де він буває. І його роботи справді варті уваги, адже в Instagram за Романом стежать понад 36 тисяч осіб! Насолоджуйтесь:

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Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338806

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338807

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338808

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338809

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338810

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338811

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338812

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338813

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338814

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338815

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338816

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338817

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338818

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338819

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338820

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338821

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338822

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338823

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338824

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338825

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338826

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338827

Від гір до островів: фото Романа Хубера, які приковують погляд - фото 338828

Джерело фото: instagram.com/romempix

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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