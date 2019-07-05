Мандрівникам пропонують 10 тисяч доларів за жахливу відпустку

Якщо ваша подорож не вдалась – заповнюйте анкету

Проект TravelSense.org подарує подорож вартістю до $ 10 000 туристу, який одного разу відпочив гірше за інших. Для того, щоб взяти участь у цій оказії, достатньо просто заповнити анкету.

Розлад кишківника, кепська погода, змії та комахи – зіпсувати поїздку може що завгодно. Вражаючою історією варто поділитися на конкурсі Vacation Do Over.

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У того, кого організатори визнають найбільшим невдахою, є шанс на "перезавантаження": для нього організують повторну поїздку вартістю $ 10 000 – тільки цього разу всі кроки дбайливо та професійно розпланують експерти-консультанти.

Переможець зможе відправитися у подорож з друзями. Важлива умова: поїздка повинна відбутися протягом року після перемоги в конкурсі.

Мандрівникам пропонують розповісти про свої найгірші подорожі

Для участі в конкурсі потрібно до 19 липня заповнити форму на сайті, вказавши особисті дані та розповівши історію свого провалу. Оцінювати ситуації організатори будуть за унікальністю, масштабом проблеми та можливістю "перезавантажити" історію завдяки діям фахівців.

Переможця оголосять 1 серпня.

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