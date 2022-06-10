Скільки українців планує майбутнє в Україні – результати опитування

Результати соціологічного дослідження демонструють, скільки українців готові залишитися у країні за різних умов. Читайте далі та дізнайтеся результати!

Від 3 і до 18 травня 2022 року "CASE Україна" провели дослідження "Чи плануєте ви майбутнє своїх дітей або онуків в Україні?" і виявили, менше половини українців готові до цього.

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Лише 42,9% українців планує майбутнє своїх дітей в Україні у випадку, якщо і надалі буде військова загроза.

Якщо буде перемир'я і відкладення війни на потім, тоді 54,7% жителів України готові планувати майбутнє тут.

1,8% жителів України взагалі не планують майбутнє своїх дітей в Україні за будь-яких умов.

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