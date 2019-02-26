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MARUV 8 березня

Від цих продуктів варто відмовитися під час застуди

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Під час хвороби овочі краще вживати варені - фото 1
Під час хвороби овочі краще вживати варені / Food Revolution Network

Існує список продуктів, які протипоказані при ГРВІ, грипі, ангіні та інших застудних захворюваннях: вони можуть погіршити хворобу і уповільнити одужання.

Кондитерські вироби. Печиво, цукерки, випічка та інші кондитерські вироби – не найкращий десерт під час застуди. Справа в тому, що вони знижують активність лейкоцитів – кров'яних клітин, які борються з вірусами і бактеріями.

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Молочні продукти. Підступність молочних продуктів в тому, що вони сприяють утворенню слизу в організмі, ускладнюють відходження мокроти з легень і підсилюють нежить. Однак не вся "молочка" однаково шкідлива: найбільш небажані під час хвороби жирні продукти – вершкове масло, сир і маргарин. А ось гаряче молоко з медом, нежирний йогурт, кефір або ряжанка цілком припустимі.

Горіхи. Хоч горіхи корисні і поживні, хворим їх краще уникати: в них занадто багато калорій, до того ж верхній шар горіхів подразнює і висушує слизову, що при захворюваннях верхніх дихальних шляхів вкрай небажано.

Сирі овочі і фрукти. Користь свіжих овочів і фруктів незаперечна, проте на їх перетравлення витрачається багато сил. Тому під час хвороби дари природи краще вживати у вареному, тушкованому або запеченому вигляді.

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Джерело: myvmc
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