Науковці пояснили, чому чоловікам потрібно позбуватися борід

Мода на упевнену неголеність та бороду у чоловіків поширилася по всьому світу. Вчені все частіше стали досліджувати вплив "рослинності" на здоров'я як самих чоловіків, так і людей, які з ними контактують. Науковці зробили кілька досліджень, результати яких вас вразять!

У США вченими з публічного дослідного Університету Нью-Мексико був вивчений бактеріальний склад чоловічих борід, і результати приголомшують.

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Фахівці констатували, що навіть в доглянутій бороді може міститися велика кількість бактерій. При цьому випробуваними, чиї бороди вивчалися фахівцями, були співробітники лікарень, добре обізнані про правила гігієни.

У свою чергу дослідження, що проводилося в лабораторії Quest Diagnostics, у США спонукало вчених заявити про те, що в чоловічих бородах можуть "проживати" кишкові бактерії.

У бороді може проживати шалена кількість бактерій / Fred Porez

У кожної волосинки є кутикула, яка є справжньою пасткою для мікробів. Якщо волосся є навколо ніздрів і навколо рота – це просто гавань для шкідливих бактерій. Я не кажу про залишки їжі, але уявляєте, скільки всього затримується у бороді і вусах, якщо людина захворіла, чхає, кашляє?! – висловилася трихолог Керол Уокер.

Медики наполягають: чоловіча борода повинна митися щонайменше раз на два дні з використанням шампунів для нормальної або жирної шкіри. Кілька разів на день бороду слід розчісувати. Також не слід нехтувати спеціальними засобами для догляду за "рослинністю" на обличчі.

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