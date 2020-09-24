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Від цих продуктів варто відмовитись жінкам після 40
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Хоч в 40 років життя лише починається, але за своїм організмом варто дбати активніше. Тому науковці радять відмовитись від деяких продуктів всім жінкам, яким вже перетнули цю вікову межу.
Не важко здогадатись, що до переліку заборонених потрапили й так всім відомі шкідливі смаколики, серед яких снеки, печиво і тому подібне. Але є трійка продуктів, які також варто виключити з раціону, щоб продовжити молодість.
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Газовані напої
Чимало науковців доводили, що такі напої взагалі не варто пити нікому. Річ у тому, що це джерело пустих калорій, через яке виникають стрибки цукру в крові. Не варто й говорити про те, що вони зовсім не допомагають втамувати спрагу.
Оброблене м'ясо
Йдеться саме про ті м'ясні продукти, яким продовжили термін придатності через консервування, копчення чи додавання консервантів. Тому краще відмовитись від канапок з ковбасою, а також м'ясних нарізок у якості перекусу. Вони містять чимало солі та нітратів, а також негативно впливають на тиск.
Батончики для схуднення
Важливо розуміти, що вони насправді не мають нічого спільного зі схуднення. Навіть у протеїнових батончиках, якими часто заміняють перекус, є чимало неприємних компонентів. Разом з білком в організм потрапляє ще й пальмова олія та цукор. Останні ще й принесуть додаткові кілограми та збільшать ризик запальних процесів.
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