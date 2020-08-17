Бренд Knorr змінить назву соусу через расизм

Відомий бренд Knorr хоче перейменувати свій популярний соус, який має назву уже 117 років. Слово Zigeuner у німецькій мові в останні роки вважається вкрай грубим.

Німецька торгова марка Knorr збирається перейменувати свій соус під назвою Zigeunersauce (в перекладі – "Циганський соус") через дискусії про расизм. Товар з новою назвою з'явиться на прилавках вже через пару тижнів.

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"Оскільки поняття "Циганський соус" може бути інтерпретовано негативно, ми вирішили дати нове ім'я нашого соусу. Через кілька тижнів його можна буде знайти на полицях магазинів під назвою Paprikasauce Ungarische Art ("Соус з паприкою по-угорськи")", – заявив представник Knorr.

Соус був названий Zigeunersauce ще у 1903 році. Однак слово Zigauner зараз вважається грубим у німецькій мові стосовно представників ромських громад і його не вживають.

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