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Від цих популярних продуктів слід відмовитися після 50 років

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У поважному віці від деяких продуктів слід відмовитися - фото 1
У поважному віці від деяких продуктів слід відмовитися

Люди, котрі після 50 років їдять багато м'яса та сиру, ризикують своїм здоров'ям не менше, ніж курці – і у тих, і у інших значно підвищується ризик ранньої смерті, заявили вчені.

Фахівцями Університету Південної Каліфорнії (США) був виявлений зв'язок між пристрастю до м'яса та сиру у чоловіків і жінок у віці старше 50 років і погіршенням стану здоров'я, асоційованими з передчасною смертністю.

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У людей, котрі споживають після 50-ти занадто багато тваринного білка, ймовірність передчасної смерті вдвічі вища, ніж у тих, хто ним не зловживає. У любителів м'яса та сиру в цьому віці у чотири рази більше шансів померти від раку – це можна порівняти з курінням, – такий висновок дослідників.

Ученими були вивчені дані про раціон харчування 6400 осіб, які вони зіставили з даними про здоров'я цих людей за майже двадцять років. Фахівці встановили: якщо у раціоні п'ята частина добових калорій припадала на продукти з високим вмістом тваринного білка, це значно підвищувало ризик підірвати здоров'я та передчасно піти з життя.

Після 50-ти слід відмовитися від м'яса - фото 329805

На думку авторів праці, занадто активне споживання білка, що міститься в м'ясі, сирі й інших продуктах тваринного походження, негативно впливає на клітини, прискорюючи їх деградацію і тим самим сприяючи зростанню пухлин.

Людям у віці від 50 до 65 років слід скоротити споживання тваринного білка. Замість м'яса та сиру білок необхідно отримувати з риби, квасолі і сочевиці, – поділилися думкою вчені.

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Джерело: medikforum
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