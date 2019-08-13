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Кому варто частіше гладити собак і котів

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Чому корисно гладити тварин - фото 1
Чому корисно гладити тварин

Американські психологи розповіли, кому потрібно частіше приділяти увагу тваринам, щоб мати міцне здоров'я. Насправді, це не завадить кожному.

Учені в області психології зі США дійшли до висновку, що домашні улюбленці та звичка гладити тварин допомагає багатьом людям боротись із серйозними захворюваннями. Річ у тому, що такий контакт з тваринами покращує вироблення гормону щастя, а це полегшує депресію та позбавляє стресу.

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Психологи вважають, що людям із початковими та серйозними стадіями депресії щодня варто приділяти хоча би 10 хвилин на спілкування з домашніми улюбленцями. У це важко повірити, але така терапія має подібний ефект до вживання антидепресантів

Як тварини впливають на здоров'я - фото 347304
Як тварини впливають на здоров'я

Доведено, що ігри з будь-якою твариною допомагають знизити рівень кортизолу, стимулюючи вироблення гормону щастя, покращуючи настрій та знімаючи не надто приємні симптоми.

Також медики наголошують, що тим, хто постійно перебуває у стресі та втому, також варто частіше контактувати з неагресивними тваринами. Тут роль не грає порода чи вік, адже терапія з домашніми улюбленцями справді допомагає повернутись у норму.

Чому варто мати домашню тваринку - фото 347303
Чому варто мати домашню тваринку

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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