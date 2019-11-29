Від цих хвороб може захистити звичайний кмин

Вчені з'ясували: кмин здатний боротися з мікробами, допомагає впоратися з високою температурою, больовими відчуттями і має високу концентрацію антиоксидантів.

Не секрет, що форми кисню, відомі як вільні радикали, провокують окислювальний стрес.

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Це призводить до порушення нормального перебігу багатьох процесів, розвитку атеросклерозу, нейродегенеративних недугів, запалення в організмі, раку і передчасного старіння. У свою чергу, антиоксиданти дозволяють знизити ступінь впливу окисного стресу.

В ході аналізу експерти виявили великий вміст корисних фенольних сполук – антиоксидантів в кмині і його здатність повністю захистити від пошкоджень ДНК. Також в нетрадиційній медицині гіркий кмин застосовується для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, як відхаркувальний, сечогінний, загоювальний і тонізуючий засіб.

Корисний кмин

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