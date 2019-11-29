Названі способи поліпшити кровообіг взимку

Уповільнення кровообігу, що відбувається в морозну погоду, сприяє зниженню швидкості обміну речовин, погіршує терморегуляцію і може стати причиною виникнення тромбів.

В холодну погоду повітря стає більш розрідженим і кисню в ньому не вистачає, тому кров починає циркулювати організмом повільніше і стає більш в'язкою.

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Це створює додаткові ризики для здоров'я у людей, які страждають серцевими недугами і захворюваннями судинної системи. "При ішемічній хворобі серця, стенокардії та проблемах з судинами треба проконсультуватися з лікарем, який допоможе підібрати препарати для розрядки крові, поліпшення її циркуляції. Варто пам'ятати, що навіть невеликий мороз може стати причиною як легкого нездужання, так і появи симптомів серцевої недостатності, задишки, нападів болю, почастішання серцебиття", – попередили експерти.

Стрибки атмосферного тиску можуть обернутися поганим самопочуттям для гіпо- та гіпертоніків. При сильних стрибках медики рекомендують легкі заспокійливі трав'яні чаї, якщо це не допоможе – прийміть таблетку, але постарайтеся не зловживати ліками без консультації з лікарем, додали фахівці.

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