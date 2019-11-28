10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Спілкуємося з урологом.

Про усі тонкощі цієї важливої професії розповів у відеоінтерв'ю каналу "Жиза" уролог-андролог Ігор Матюхов. Чи корисний секс? Чи справді розмір має значення і що робити, коли "не вийшло"? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче.

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Уролог-чоловік – це соромно?

Взагалі не соромно. Це нормально! Так само, як і жінка-гінеколог. Я вважаю, що обирати лікаря за статтю – не завжди правильно.

Звідки беруться камені в нирках?

Причин насправді дуже багато і до кінця це питання ще не вивчене. Це може бути і генетика, і пов'язано із запальними процесами, може бути і гормональний дисбаланс. Але завжди треба пам'ятати, що видалення каменів – це не лікування.

Нирки

Якщо терпиш цілий день – мужик?

Ні, не мужик. А нащо терпіти? Терпіти не треба, це взагалі-то шкідливо.

Що робити, якщо "ніколи такого не було, сьогодні перший раз не вийшло"?

Без паніки. Таке може бути. Існують разові ситуації, коли у чоловіка трапляються "осічки". Нічого страшного, вони бувають у всіх. Адже ми живемо у стресі, поганій екології, емоціональних перенавантаженнях. Погано, коли це виходить на постійну основу. І тоді варто звернутися до лікаря.

Секс – це взагалі корисно?

Секс – корисно і важливо. У сексу є дві основні функції: продовження роду і будування стосунків. Якщо у чоловіка є проблема в сексуальній сфері, це напряму впливає на щастя у сімейних відносинах.

Переваги сексу

Масаж простати – це ок?

Мабуть, все-таки ок. Якщо ми говоримо про масаж простати, то він, за своєю природою, діагностичний. Дуже часто під час такого процесу можна виявити небезпечні хвороби на ранніх стадіях. Якщо ж говорити про лікувальні функції масажу, то він далеко не всім дійсно потрібен.

Якщо нічого не болить, уролог не потрібен?

Якщо нічого не болить – це чудово. І лікар дійсно не потрібен. Однак, чоловікам після 40 краще все-таки звертатися до уролога заради елементарної профілактики.

Простатит – це вирок?

Простатит – дуже роздутий діагноз. Від нього ще ніхто не помирав. Простатит – звичайний запальний процес, і якщо вже його лікувати, треба спочатку зрозуміти, чи існує він насправді. А для цього варто регулярно проходити обстеження.

Простатит

Розмір має значення?

За статистикою, приблизно 80% чоловіків не задоволені розміром своєї гідності. Але це не вимагає ніякого лікування або корегування. Адже середньостатистичний розмір члена – 12-13 см, і це нормально. Часто чоловіки звертаються з цим запитанням і кажуть, що мають проблему. А насправді все добре. І тут або ти кажеш пацієнту, що у вас все ок і всі залишаються задоволеними, або ти кажеш, що все ок, а людина не погоджується з цим. У другому випадку людина неадекватно сприймає особливості будови свого тіла. А це вже питання психіатрії.

Мастурбація – це хвороба?

Це не хвороба і не діагноз, але доволі поширене явище як у чоловіків, так і в жінок. Одним з негативних наслідків мастурбації може бути залежність від цього і залежність від перегляду порно, а це, у свою чергу, може негативно відбитися на стосунках і на сприйнятті своєї реальної партнерки. Головне – знати міру.

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