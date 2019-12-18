Від цих алкогольних напоїв п'яніють найшвидше

Ці напої можуть зіграти з вами злий жарт

Співробітник Брайтонського університету Хел Сосабовскі провів святкове дослідження і з'ясував, які ж алкогольні напої "накривають" нас найшвидше. Ви будете вражені!

Виявилося, що портвейн і херес роблять нас п'яними найшвидше. Зазначимо, що науковець не зізнався, чи перевіряв вплив алкоголю на собі.

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Собасовкі склав алкогольну шкалу від легких напоїв до важких: з пивом на одному кінці і віскі на іншому. Він сказав, що за допомогою пива, очевидно, не вийде сп'яніти досить швидко – доведеться пити занадто багато. За допомогою віскі, за його словами, сп'яніти можна значно швидше, але "40-градусний напій буде палити шлунок, тому багато його випити не вийде".

Зате посередині у нас херес і портвейн – оптимальний спосіб швидко напитися. У цих напоях міститься 20% алкоголю, і вони швидко засвоюються, – сказав Собасовcкі.

Портвейн – один із найпідступніших алкогольних напоїв

Він також порадив пити ігристі вина, адже "газоване спиртне – наприклад, просекко або шампанське – швидше дає в голову".

Хоча херес і портвейн – "оптимальні" напої, з ними потрібно бути обережними, попередив Собасовкі. За його словами, від цієї парочки буває найважче похмілля. Всім, хто боїться головного болю зранку, вчений порадив пити горілку. А найпростіший спосіб уникнути похмілля – зовсім не пити, резюмував Собасовкі.

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