У Британії дозволили працівникам брати вихідний через похмілля

У Великобританії керівництво однієї з маркетингових компаній запропонувало своїм співробітникам брати відгули після бурхливих вечірок. Таким оригінальним гнучким графіком сподіваються залучити більше молоді на роботу в агентство.

Так, співробітники однієї британської фірми тепер можуть офіційно взяти вихідний, коли вони захочуть відлежатися вдома після алкогольної вечірки. Працівникам рекомендують брати "похмільні" відгули або ж просто в цей день працювати з дому.

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Так людям не доведеться обманювати своє начальство, – пояснила одна з працівниць агентства.

Глава компанії Клер Кромптон додала, що її співробітники можуть заздалегідь "забронювати" вихідний, якщо знають, що збираються вечір напередодні провести дуже бурхливо. На думку Кромптон, така можливість сприяє розвиток довірчих відносин між керівництвом і рядовими працівниками.

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