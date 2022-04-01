Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації

Ілюстраторка показала, як виглядали б українські міста, якби були жінками

Художниця Наталя Лі відома своїми ілюстраціями до дитячих книжок. Тепер же, під час війни проти України, вона зобразила героїнь протистояння російській агресії.

На своєму інстаграмі мисткиня опублікувала кілька крутих і потужних ілюстрацій. Вони зображають героїнь протистояння України військовій агресії Росії.

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У її баченні українські міста отримали жіночі обличчя. І кожне з них має риси, які найбільш властиві йому. Так, вона зобразила і Конотоп, І Миколаїв, і Маріуполь, і Харків, і навіть Чорнобаївку.

Крім того, Наталія Лі виклала кілька крутих малюнків, які також пов'язані з тематикою війни. Тут і дівчинка, яка стоїть перед танком. І "Привид Києва", який став справжнісінькою легендою.

Ці ілюстрації однозначно сподобаються усім і кожному. Тож ми, як і сама мисткиня, будемо вдячні за їхнє поширення. Нехай якомога більше людей побачать творіння Наталії Лі!

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