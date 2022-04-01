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війна

Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації

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Ілюстраторка показала, як виглядали б українські міста, якби були жінками - фото 1
Ілюстраторка показала, як виглядали б українські міста, якби були жінками

Художниця Наталя Лі відома своїми ілюстраціями до дитячих книжок. Тепер же, під час війни проти України, вона зобразила героїнь протистояння російській агресії.

На своєму інстаграмі мисткиня опублікувала кілька крутих і потужних ілюстрацій. Вони зображають героїнь протистояння України військовій агресії Росії.

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У її баченні українські міста отримали жіночі обличчя. І кожне з них має риси, які найбільш властиві йому. Так, вона зобразила і Конотоп, І Миколаїв, і Маріуполь, і Харків, і навіть Чорнобаївку.

Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації - фото 502338

Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації - фото 502339

Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації - фото 502340

Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації - фото 502341

Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації - фото 502342

Крім того, Наталія Лі виклала кілька крутих малюнків, які також пов'язані з тематикою війни. Тут і дівчинка, яка стоїть перед танком. І "Привид Києва", який став справжнісінькою легендою.

Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації - фото 502344
Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації - фото 502343

Ці ілюстрації однозначно сподобаються усім і кожному. Тож ми, як і сама мисткиня, будемо вдячні за їхнє поширення. Нехай якомога більше людей побачать творіння Наталії Лі!

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