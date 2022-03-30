Портрет пораненої мешканки Чугуєва продали за 100 тисяч доларів: гроші підуть на ЗСУ

Це фото облетіло цілий світ. І саме воно надихнуло художницю намалювати картину. Це полотно продали на аукціоні за 100 тисяч доларів. Гроші спрямують на потреби ЗСУ.

На картині зображена Олена Курило. Це мешканка Чугуєва, чия світлина облетіла весь світ. І саме це полотно продали на аукціоні Heritage Auctions за 100 тисяч доларів. Усю суму, передає Укрінформ, спрямують на амуніцію наших військових.

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Про продаж картини у своєму фейсбуці розповіла сама акторка картини, художниця та викладачка з Лос-Анджелеса Женя Гершман. Зазначимо, що картину "Перше обличчя війни" вона намалювала з фотографії Вольфгана Швана.

Сама мисткиня зазначає, що продаж полотна за цю шалену суму дозволило їй відновити віру у професію художника. До слова, у день закриття аукціону Олені з Чугуєва зробили операцію. Вона має допомогти жінці відновити втрачений зір.

Женя Гершман раніше наголошувала на тому, що війна в Україні стосується абсолютно кожного. Вона зазначила, що фото цієї жінки дуже швидко поширилося по всьому світу та підкорило його.

"Це був образ жінки, чиє лице було схоже, я б сказала, на поле битви, і я не могла відвернутися. І я побачила ці прекрасні, справді прекрасні блакитні очі, які дивляться на мене, і вони неначе говорили зі мною напряму. Я знала, що мала намалювати її, і я занурилася в роботу, і ось вона дивиться на мене з полотна", – каже мисткиня.

Вона додала, що у жінки були чисті дитячі очі. Очі тієї, хто приголомшений страшними звірствами, які зараз чинить Росія проти України.

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