Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу

Дівчина перетворюється у зірок та персонажів / instagram.com/mermaidtalia

Дівчина з Греції перевтілюється у різноманітних персонажів та знаменитостей, змушуючи із захватом спостерігати за такою творчістю. До того ж, вона й сама красуня!

Знайомтесь, Наталі Циліакіду (Natalie Tsiliakidou) – талановита дівчина з Греції, яка за допомогою макіяжу здатна перетворитись у будь-кого.

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У переліку можна знайти від моделі Сінді Кроуфорд до Малефісенти і Білосніжки. Тому не дивно, що за Наталі в соцмережі Instagram стежать понад 68 тисяч осіб. Ця талановита дівчина справді вражає своїми перевтіленнями!

Ось як виглядає сама красуня:

А це її чарівні роботи:

Джерело всіх фото: instagram.com/mermaidtalia

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