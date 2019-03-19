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Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу

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Дівчина перетворюється у зірок та персонажів - фото 1
Дівчина перетворюється у зірок та персонажів / instagram.com/mermaidtalia

Дівчина з Греції перевтілюється у різноманітних персонажів та знаменитостей, змушуючи із захватом спостерігати за такою творчістю. До того ж, вона й сама красуня!

Знайомтесь, Наталі Циліакіду (Natalie Tsiliakidou) – талановита дівчина з Греції, яка за допомогою макіяжу здатна перетворитись у будь-кого.

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У переліку можна знайти від моделі Сінді Кроуфорд до Малефісенти і Білосніжки. Тому не дивно, що за Наталі в соцмережі Instagram стежать понад 68 тисяч осіб. Ця талановита дівчина справді вражає своїми перевтіленнями!

Ось як виглядає сама красуня:

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315368

А це її чарівні роботи:

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315369

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315370

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315371

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315372

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315373

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315374

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315375

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315376

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315377

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315378

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315379

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315380

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315381

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315382

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315383

Від Білосніжки до Сінді Кроуфорд: красуня з Греції підкорила мережу - фото 315384

Джерело всіх фото: instagram.com/mermaidtalia

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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