Вгадай фільм за постером: виставка кіноплакатів з Гани 70-х років

У Лондоні в Brunei Gallery відкрилася виставка "Кінопостери з Гани 1970-2000-х років". Спробуйте вгадати, які фільми зображені на малюнках.

У серії "Африканський погляд: Голлівуд; постери до фільмів Боллівуда і Ноллівуда з Гани" зібрано 100 плакатів, які написані олією, а висотою досягають 2 метрів. Ці плакати анонсували покази відомих кінострічок в місцевих пересувних відеосалонах. Такі постери повинні були привернути увагу і спонукати людей прийти на кінопоказ.

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Зображення виглядають дивно і не відтворюють сюжет фільму. Не виключено, що художники, які малюють плакати до фільмів, зовсім не дивилися їх.

Звичайний папір не годився для вуличних оголошень. Замість цього використовували мішки з-під борошна, які зшивали, а потім писали на них, як на полотнах.

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