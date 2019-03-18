Цей художник перетворює класичні авто на тварин

Швейцарська галерея MB & F M.A.D. представила серію робіт 3D-художника Фредеріка Мюллера, об'єднаних загальною назвою Rides of the Wild. У своїх ілюстраціях Мюллер спробував надати відомим класичним моделям вигляд конкретної тварини. Виглядають ці роботи дуже і дуже круто!

Вибір автомобілів у цьому випадку не випадковий, адже вони вже несуть у собі ознаки тієї чи іншої тварини: Corvette Stingray перетворився на алігатора через витягнутий капот, Fiat 600S 1967 року на панду – через форми кузова, а пікап Ford F-250 став левом через потужний двигун і фірмовий "рик". Ну а Aston Martin DB5 став гіпопотамом завдяки округлим формам.

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Класичні моделі автомобілів усе частіше стають центральним елементом творів мистецтва. Так, туринський художник Назарено Біондо створив повнорозмірну скульптуру Fiat 500 з 15-тонного блоку мармуру, а фотограф Фабіан Офнер використовував Lamborghini Miura SV для своєї нової роботи із серії автомобілів, що "розпадаються" на частини – Disintegrating X.

Крім того, автомобілі стають і предметами інтер'єру. Наприклад, колекціонер суперкарів Pagani Пабло Перес використовував карбоновий кузов Zonda Revolucion у ролі міжкімнатної перегородки, а невідомий колекціонер з Америки перетворив два розбитих спорткари BMW M1 на арт-об'єкт.

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