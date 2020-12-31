Від Біллі Айліш відписалися відразу 100 тисяч фанатів: все через еротику 18+

19-річна американська зірка Біллі Айліш втратила 100 тисяч фоловерів у Instagram через опубліковані еротичні картинки.

Відомо, що знаменитість взяла участь в челенджі Post a Picture Of, в рамках якого користувачі викладають фото на прохання фоловерів.

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У своїх Instagram Stories співачка опублікувала авторський малюнок, на якому були зображені оголені жіночі частини тіла, зазначивши, що саме цим "вона пишається". Також Біллі додала, що вона просто "любить груди". Також фанати попросили виконавицю показати, яка картинка стоїть у неї на заставці мобільного телефону. Як виявилося, на телефоні 19-річної знаменитості зображені дві оголені дівчини.

Судячи з усього, такі одкровення артистки не всім припали до душі і від неї незабаром відписалася сотня тисяч користувачів. На загальній кількості фолоферів співачки це істотно не позначилося, проте Біллі помітила цю різницю і вже прокоментувала ситуацію: "Смішно, ви поводитеся як діти, просто не можу повірити".

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