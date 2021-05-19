Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг: знімок з космосу

Від Антарктиди в західній частині шельфового льодовика Ронне відколовся гігантський айсберг. Загальна площа брили перевищує розміри іспанського острова Майорка.

Як повідомляє Європейське космічне агентство, днями від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Гігантський льодовик виявили британські та американські вчені, які аналізували знімки з апарату спостереження за Землею. Його площа становить приблизно 4320 кв. кілометрів.

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Айсберг отримав позначення А-76. Як вказали у ЄКА, він має довжину 170 кілометрів і завширшки 25 кілометрів. Зараз він дрейфує у морі Ведделла. Підкреслюється, що за площею брила трохи більша, як іспанський острів Майорка.

Nuevo gran témpano, #A76, de 4.270 Km2!!! en el Mar de Weddell. Esta vez proviene de la Barrera de Hielo Ronne, a 600 Km de la Base Argentina Belgrano II. Así ocurrió durante los últimos 5 días. Esta vez lo podemos observar gracias a la imágenes de la misión Sentinel-1 de la @esa pic.twitter.com/pZJj4M3afB — Sebastián Marinsek (@sebamarinsek) May 17, 2021

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