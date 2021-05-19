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Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг: знімок з космосу

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Айсберг А-76 - фото 1
Айсберг А-76 / twitter

Від Антарктиди в західній частині шельфового льодовика Ронне відколовся гігантський айсберг. Загальна площа брили перевищує розміри іспанського острова Майорка.

Як повідомляє Європейське космічне агентство, днями від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Гігантський льодовик виявили британські та американські вчені, які аналізували знімки з апарату спостереження за Землею. Його площа становить приблизно 4320 кв. кілометрів.

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Айсберг отримав позначення А-76. Як вказали у ЄКА, він має довжину 170 кілометрів і завширшки 25 кілометрів. Зараз він дрейфує у морі Ведделла. Підкреслюється, що за площею брила трохи більша, як іспанський острів Майорка.

Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг: знімок з космосу - фото 460083

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