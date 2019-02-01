Тоді і зараз: 10 смішних фото, як змінився світ і наше життя у ньому

Еволюція, як вона є

Світ кардинально змінився за останні 30 років, і хоча чимало цих змін – на краще, за деякими речами минулого ми ностальгуємо й досі. Підготували для вас добірку смішних, але реалістичних картинок, які ілюструють сучасне життя!

Діти вже не граються на вулиці, а проводять цілий день у смартфоні. Наша самооцінка залежить від кількості лайків, які ми отримуємо на фото в Facebook чи Instagram, а втрата мобільника – це більша трагедія, ніж загибель тамагочі. Дивіться, що ще змінилося за останні роки!

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1. Менші комп'ютери, більші люди

2. Фото з відпочинку до і після появи смартфонів

3. Перевірка пошти тоді і зараз

4. Як проводили вільний час у різні десятиліття

5. Телевізори – тонші, але люди – більші

6. Довговічність тоді / зараз

7. Джордж Лукас і його Зоряні війни

8. Еволюція телефонів

9. Бути вчителем у 1990-х – бути вчителем тепер

10. Ласкаво просимо до реального світу

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