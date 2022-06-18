Від 16 липня всі сайти повинні бути українською мовою

Усі сайти в Україні будуть українською мовою з 16 липня. Також відомо, що комп'ютерні програми та товари повинні мати український інтерфейс у своїх налаштуваннях. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Мовний омбудсмен Тарас Кремень повідомляє, що з 16 липня в Україні сайти та програми повинні мати український інтерфейс.

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З 16 липня набувають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Саме вони регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах.

Уповноважений із захисту державної мови зможе накладати штраф (від 3400 до 8500 грн), якщо таке порушення буде вчинено перший раз. За повторне порушення штраф сягатиме від 8500 до 11900 грн.

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