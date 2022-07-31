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Від 1 серпня відновлять рух легкових авто через пункт пропуску Краківець
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Державна прикордонна служба України повідомляє, що з 1 серпня буде знову здійснюватися пропуск легкових автівок через пункт пропуску "Краківець". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Відомо, що рух на цій ділянці на Львівщині призупинили 18 липня через ремонтні роботи. Про це повідомили на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у Фейсбук.
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Це стосується саме легкових автомобілів, а пасажирські автобуси пропускатимуть згодом, тож очікуйте інформацію.
"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, буде відновлено пропуск легкових автомобілів. Про початок пропуску пасажирських автобусів буде повідомлено додатково. Просимо громадян врахувати інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону", – йдеться у дописі Державної прикордонної служби.
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