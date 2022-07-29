Поїзди з України до Польщі змінять графік руху

Напрямки з українських міст до польських – одні з найпопулярніших на тлі війни. Незабаром деякі закордонні рейси потягів Укрзалізниці зазнають змін.

Як пише пресслужба Укрзалізниці, із середини серпня зміниться графік руху двох поїздів до Польщі. Йдеться про потяги, які сполучають Київ з Варшавою та Холмом.

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Так, уже з 15 серпня поїзд №67 Київ — Варшава вирушатиме з української столиці о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до польської о 10:04 (замість 11:33). Таким чином час у дорозі скоротиться на пів години.

З 16 серпня поїзд №24 Хелм — Київ вирушатиме з Польщі о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме до столиці України за попереднім розкладом о 07:29. Відтак, дістатися з-за кордону додому можна буде на 40 хвилин швидше.

Крім того, до поїзда Київ – Варшава з 7 серпня буде додано ще два вагони. Продаж квитків на місця в них розпочався уже відсьогодні, 29 липня.

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