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війна Спростовуємо фейки

Чи надає ООН допомогу українцям: 3 популярні фейки

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Чи можуть українці отримати фінансову допомогу від ООН - фото 1
Чи можуть українці отримати фінансову допомогу від ООН / Mathias Reding on Unsplash

Під час війни шахраї активізувались настільки, що тепер будь-які повідомлення про допомогу від світових та українських організацій сприймаються з недовірою. Чи справді ООН має програму з виплатами для українців – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на те, що через надмірну кількість шахрайських схем українці інколи ігнорують справді кампанії з допомогою. Цього разу фахівці пояснили, чи надає підтримку нашим громадянам ООН.

І ще: Чи скасують виплати військовим: пояснення РНБО

  • Фейк: Ніякої допомоги від ООН немає, листівки про надання допомоги роздають шахраї!

Правда: Українці справді можуть подавати заявки щодо надання допомоги від міжнародних організацій. За даними Мінсоцполітики, програма реальна та працює у рамках платформи єДопомога. ЇЇ створив Кабмін за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряду Швеції. Таким чином намагаються підтримати наших громадян під час війни.

Чи надає ООН допомогу українцям: 3 популярні фейки - фото 510565
  • Фейк: Це допомога лише для переселенців, іншим не передбачено.

Правда: Будь-який українець може залишити заявку на платформі єДопомога, але варто розуміти, що рішення про виплати та яким саме категоріям населення допомогти, приймають вже у міжнародних організаціях.

  • Фейк: Немає жодних шансів отримати цю допомогу!

Правда: Представники найменш захищених верств населення мають найвищі шанси на виплати. Сюди входять: внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, одинокі мати або батько, пенсіонери

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