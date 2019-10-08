Victoria's Secret вперше запросила plus-size модель: фото красуні

Популярна компанія білизни Victoria's Secret вперше в історії запросила до співпраці plus-size модель. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла сама манекенниця Алі Тейт Катлер.

Компанія Victoria's Secret розпочала співпрацю в рамках колаборації з бодіпозитивним білизняним брендом.

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Модель носить одяг розміру XL. З Катлер бренд, який раніше співпрацював виключно зі стрункими моделями, почав працювати в рамках колаборації з лондонським брендом Bluebella. Компанія підтримує бодіпозитив і випускає комплекти красивої білизни для жінок з будь-якими формами.

Катлер показала перше фото зі зйомки Victoria's Secret, написавши, що вона "здається, стала першою моделлю 14-го розміру у бренду". На думку моделі, це величезний крок у правильному напрямку.

Гортайте фотогалерею:

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