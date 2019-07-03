Модель plus size стала популярною, показуючи свої недоліки

Модель Ірена Дрезі довгий час намагалася боротися зі своєю вагою. Програвши битву зайвим кілограмам, дівчина прийняла себе такою, яка є.

Зараз Ірена надихає багатьох жінок забути про свої комплекси і отримувати задоволення від життя. Фоловери вдячні дівчині, за її сміливість і за справжні фотографії, без використання фотошопу та різних б'юті фільтрів.

І ще: Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати

Дівчина впевнена, що допомагає тисячам закомплексованих жінок почуватися вільніше. Ірена неодноразово говорила, що сама була в безпорадному стані, коли соромилася вийти на вулицю і одягнути улюблений одяг, ненавидячи себе і своє тіло. Багато лайків набирають фотографії, де модель одягнена в купальник. Дівчина усвідомлює, що стандарти краси мінливі і за ними ганятися немає сенсу, можна витратити цілі роки і не домогтися результату. Тому, треба бути щасливою прямо зараз. Чоловікам, на її думку, не настільки важлива точена талія, є цінителі і великих розмірів.

Сотні повідомлень з вдячністю Ірена Дрезі отримує від користувачів щодня, серед яких є і негатив. З ним змиритися нелегко, критика і насмішки над її жировими складками і целюлітом чіпляють самолюбство.

Читайте також: Еліна Світоліна стала зіркою рекламного ролика Nike