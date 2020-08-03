Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото

Житель Нідерландів Едсон Брандао у свої 53 роки виглядає вдвічі молодше. Секретом свого зовнішнього вигляду чоловік поділився з виданням Unilad.

За запевненнями Брандао, він ніколи не вдавався до пластичної хірургії. Секретом своєї "вічної молодості" він вважає правильне харчування, якісний догляд за шкірою і позитивне мислення.

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Нідерландець зазначає, що люди шоковані, коли дізнаються, скільки йому насправді років. Вік чоловіка рідко оцінюють вище 25 років.

Чоловік щодня виконує силові вправи. Також він не вживає цукор, консервовані продукти та смажену їжу. Брандао веде здоровий спосіб життя: не курить і не вживає наркотики. "Юнак" стверджує, що відчуває ту ж енергію, що й в молодості. За його словами, він ніколи не відчував себе настільки добре.

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