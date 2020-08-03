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Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото

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53-річний Едсон Брандао - фото 1
53-річний Едсон Брандао / Instagram

Житель Нідерландів Едсон Брандао у свої 53 роки виглядає вдвічі молодше. Секретом свого зовнішнього вигляду чоловік поділився з виданням Unilad.

За запевненнями Брандао, він ніколи не вдавався до пластичної хірургії. Секретом своєї "вічної молодості" він вважає правильне харчування, якісний догляд за шкірою і позитивне мислення.

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Нідерландець зазначає, що люди шоковані, коли дізнаються, скільки йому насправді років. Вік чоловіка рідко оцінюють вище 25 років.

Чоловік щодня виконує силові вправи. Також він не вживає цукор, консервовані продукти та смажену їжу. Брандао веде здоровий спосіб життя: не курить і не вживає наркотики. "Юнак" стверджує, що відчуває ту ж енергію, що й в молодості. За його словами, він ніколи не відчував себе настільки добре.

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418845

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418846

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418847

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418848

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418849

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418850

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418851

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418852

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418853

Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото - фото 418854

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Джерело: unilad
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