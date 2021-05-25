Вічні: вийшов трейлер одного з найбільш очікуваних фільмів року

Кіностудія Marvel Studios опублікувала розширений тизер-трейлер нового супергеройського фільму Eternals / Вічні. Прем'єра стрічки запланована на 5 листопада 2021 року.

Анджеліна Джолі, Сальма Хайек, Кумейл Нанджіані (Кремнієва долина), Джемма Чан (Шалено багаті азіати), Річард Медден (Гра престолів) зіграють расу безсмертних істот з надздібностями, які втручаються в історію людства, щоб протистояти своїм злісним родичам. Трейлер з'явився на ютуб-каналі Marvel Entertainment.

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Вічні стануть першим фільмом у кінематографічному всесвіті Marvel, одним з головних героїв якого є відкритий гей – "вічний" Фастос. Роль виконав Брайан Тайрі Генрі (Атланта). Режисером виступила володарка Оскара Хлоя Чжао, авторка Землі кочівників.

Відомо, що цьогоріч студія планує екранізувати ще три стрічки про героїв Marvel. Це: Чорна вдова (прем'єра 8 липня), Шан-Чі і легенда десяти кілець (прем'єра 2 вересня) і Людина-павук: Немає шляху додому (прем'єра 16 грудня).

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