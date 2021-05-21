Респект: дивіться трейлер байопіку про Арету Франклін

Опублікований трейлер біографічної картини про "королеві соулу" Арету Франклін. Ролик стрічки "Респект" розміщений на YouTube-каналі компанії MGN.

Режисер фільму Лізль Томмі ("Ходячі мерці", "Біла ворона"), а головну роль виконала лауреатка премії "Оскар" Дженніфер Хадсон. Дивіться яскравий трейлер!

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Варто відзначити, що Франклін, яка померла у 2018 році від раку, до останнього брала участь в роботі над картиною, а вибір Хадсон схвалила особисто. На основі сюжету Келлі Кхурі ("Тельма і Луїза") сценарій написала Трейсі Скотт Вілсон ("Фоссі / Вердон", "Американці"). В інших ролях: Марлон Вайанс, Форест Вітакер, Марк Мерон, Одра Макдональд, Сейкон Сенгблох, Тітус Берджесс і Мері Джей Блайдж.

Спочатку прем'єру проєкту анонсували на грудень минулого року, але пандемія внесла корективи. У підсумку, після низки перенесень, в Україні глядачі побачать стрічку 14 жовтня.

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