Чудотворці: дивіться трейлер третього сезону епічного серіалу

Вийшов новий тизер третього сезону комедійного серіалу-антології Чудотворці, який отримав назву Чудотворці: Орегонська стежка. Ролик підтвердив, що вийде продовження хіта TBS 13 липня.

Дія минулих сезонів розгорталося в раю і в Середньовіччі. Тепер же акторський склад буде чудити на Дикому Заході. У промо нас знайомлять з головними героями.

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Акторський кістяк залишається незмінний: Деніел Редкліфф, Стів Бушемі, Джеральдін Вішванатан.

Сюжет оприлюднений. 1844 рік. Ідеаліст-проповідник, якого грає "Гаррі Поттер", об'єднується зі швидким злочинцем (Бушемі) і "волелюбною жінкою прерій" (Вішванатан), очоливши караван, що прямував за знаменитою Орегонською стежкою. У всіх свої причини подолати цей шлях, але кожен зіткнеться з деякими неприємностями, на які натякає герой Бушемі. Схоже, буде весело і шалено, як і зазвичай!

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