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Вічна пам'ять: картинки, вірші і проза, як висловити співчуття
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Правильні слова здатні підтримати людину в час скорботи. Ми підготували для вас картинки, вірші та прозу, якими ви можете висловити щирі співчуття з приводу втрати та допомогти близьким пережити найважчий період.
Зібрали для вас слова співчуття українською мовою, які означають "Вічна пам'ять!". Якщо ви промовляєте чи надсилаєте вірші, прозу чи картинки вже після поховання або в день похорону, то можна додати фразу: "Нехай земля буде пухом!".
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Якщо ви маєте можливість допомогти фінансово, організаційно, особистою присутністю, то обов'язково скажіть про це: "Певно, вам знадобиться допомога, тож розраховуйте на мене. Я б хотів допомогти!" Якщо знаєте сім'ю покійного близько, то продумайте більш персоналізовані слова. Але обов'язково висловте тим, хто у журбі, щирі співчуття!
- Листівки та відкритки
- Співчуття у віршах
- Коротке SMS співчуття
- Слова співчуття прозою (своїми словами)
Картинки і листівки зі співчуттям "Вічна пам'ять"
Вірші, у яких щирі співчуття
***
Як ми любили – знають тільки Боги.
Як ми страждали – знаємо тільки ми.
Адже ми пройшли з тобою всі негаразди,
А смерть переступити не змогли...
Спасибі, милий, що ти був на світі!
Дякую за те тебе, що ти любив.
За всі ті роки, що прожили у мирі.
Прошу, щоб мене ти не забув!
***
Спи, мій ангел, спокійно і солодко.
Вічність прийме тебе у свої руки.
Ти гідно тримався і стійко
Пережив ці пекельні муки.
***
В цей день, сповнений болю сердечного,
Співчуваємо Вашій біді,
Наше життя на жаль, не вічне,
З кожним днем ми все ближче до межі...
Співчуваємо ... Міцності духу
Ми бажаємо Вам в цей момент,
Нехай земля близькому буде пухом,
Хай береже Вас Всевишній від бід.
***
Палають серця і плачуть свічки
За нашими милим, дорогими.
І рано вранці, вдень і в вечір
Ми згадуємо їх, тужимо і сумуємо
Їх душам просимо вічного спокою
Любов і пам'ять збережемо
І молимося ми на колінах стоячи
І знову сумуємо і тужимо.
***
Для нас він живий і десь поблизу,
У спогадах, в серці та у мріях
Душа завжди жива, вона все знає
І бачить, як страждаємо ми нині!
На небі стало більше янголом одним,
І це очевидно, точно знаю!
Сьогодні, завтра і усе життя
Ми пам'ятаємо, любимо і сумуємо!
Короткі СМС для висловлення співчуття
***
Дотепер новина про смерть ... здається безглуздою помилкою! Неможливо це усвідомити! Прийми мої щирі співчуття твоєї втрати!
***
Слабка втіха, але знайте, що ми поруч з вами в горе втрати ... і щиро співпереживаємо всій вашій родині! Вічна пам'ять!
***
Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон. Вічний спокій твоїй душі, наша мила й кохана ... !
***
Співчуваю! Боляче навіть подумати про це, важко говорити. Співчуваю твого болю! Вічна пам'ять ...!
***
Я вражений цією сумною новиною. Важко її прийняти. Поділяю твій біль втрати.
Слова вираження співчуття у прозі
***
Моє серце розбите вчорашньою звісткою. Звістка про смерть ... – страшний удар! Боляче навіть подумати про те, що ми більше його не побачимо. Переживаю разом з тобою і згадую ... найтеплішими словами! Важко прийняти таку втрату! Прийми наші з чоловіком співчуття твоєї втрати! Вічна пам'ять!
***
Важко висловити словами, як ми з ... співпереживаємо вашої втрати ...! Золота людина, яких мало! Ми будемо пам'ятати про неї завжди! Нехай земля їй буде пухом! В ці дні вам, напевно, знадобиться допомога. Я хочу бути корисним, тож розраховуйте на мене!
***
Це неймовірна, катастрофічна втрата. Втрата справжньої людини, кумира, зразкового сім'янина і громадянина своєї країни. Співпереживаємо вашій втраті! Повідомлення про смерть ... вразило всю нашу родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо ... як найдостойнішу людину. Прийміть наші щирі співчуття! Нехай земля йому буде пухом!
***
Незбагненна втрата! Ми всі сумуємо втраті ... , але вам, звичайно, ще важче! Щиро співчуваємо, і будемо пам'ятати все життя! Хочемо в цю хвилину надати будь-яку допомогу, яка знадобиться. Розраховуйте на нас!
***
Сумно. Я поважаю і пам'ятаю ... і щиро співчуваю твоїй втраті! Найменше, що я сьогодні можу зробити – це чимось допомогти. Принаймні тим, чим можу, тож це не час, щоб соромитися. Кажи, що я можу зробити для тебе.
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