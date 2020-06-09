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Дякую за привітання з днем народження: подяка у картинках, віршах, прозі
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У день народження важливо не лише отримати вітання, але й бути вдячними тим, хто вас привітав. Підготували для вас слова вдячності та картинки, якими ви можете подякувати всім, хто надіслав вам поздоровлення.
Будьте ввічливими та скажіть "спасибі" за побажання, які надіслали вам друзі, знайомі та родичі до дня народження. Обирайте подяку, яка припала вам до душі, та надсилайте її тим, хто привітав вас зі святом!
Картинки з Днем народження: найкращі листівки та прикольні відкритки
Зібрали для вас слова вдячності українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно скажуть "дякую" тим, хто привітав вас! :) Надішліть їм найкращу подяку!
- Листівки та відкритки
- Вдячність у віршах
- Коротка SMS подяка
- Красиві слова подяки прозою (своїми словами)
Картинки і листівки з подякою за привітання
Вірші з вдячністю за поздоровлення
***
Дякую від щирого серця
За те, що час знайшли,
І привітання написали,
Так багато ви мені побажали.
Мерсі за добрі слова,
Нехай вам повернеться все сповна!
***
Сьогодні багато поздоровлень
Приємно було мені прийняти.
І в це чудовий день народження
Так хочеться вас всіх обійняти.
Нехай ваші теплі слова
Вам всім ще повернуться.
Дякую вам, мої друзі,
Що дали привід посміхнутися!
***
Дякую вам, мої друзі,
Що ви про свято не забули
І в день народження мене
Своєю турботою оточили.
Нехай же все, що побажали,
Повернеться до кожного втричі.
Хочу, щоб ви, рідні, знали,
Як дорогі моїй душі
Слова сердечні та прості
З вуст найближчих мені людей!
***
Дорогі мої рідні та друзі,
Хочу сказати вам усім спасибі
За те, що є ви у мене,
За ваші побажання красиві!
І вам бажаю у відповідь я
Здоров'я, щастя і тепла,
Любові, достатку і добра,
Прожити до сотні років
Без сварок, негараздів і бід!
***
Спасибі вам за добрі слова!
Вони мені душу, серце зігрівають.
Яке щастя, коли є друзі й сім'я,
Коли рідні люди вітають.
Спасибі вам за щирість, тепло,
За мудрі поради, побажання.
Мені хочеться літати від ваших слів,
Спасибі вам за ці вітання!
Я вам у відповідь бажаю тих же благ:
Здоров'я, і любові, і щастя.
Спасибі, що в такий прекрасний день
Мені є з ким розділити моє свято!
Короткі СМС подяки за привітання
***
Дорогі мої, спасибі велике за увагу і теплі привітання в цей день! Дуже хочеться, щоб все, сказане вами сьогодні обов'язково збулося. І я вірю: так і буде. Я вдячна вам за те, що ви є в моєму житті!
***
Дуже приємно усвідомлювати, що на світі є люди, які в мій день народження дарують мені такі подарунки, як свою увагу, чуйні слова і душевні побажання. Спасибі вам рідні мої, за ваші поздоровлення і за те, що ви є в моєму житті.
***
Величезне спасибі за щирі вітання в мій день народження. Мені дуже приємні увага і турбота, добрі побажання і теплі слова. І вам я побажати хочу добра і миру, щасливих днів і радісних новин.
***
Спасибі величезне за теплі слова і побажання! Мені дуже приємно! Буду наполегливо працювати над тим, щоб кожне ваше слово збулося! Ще раз дякую!
***
Дякую вам за чудові привітання, за хвилини радості, що ви подарували мені сьогодні, за вашу увагу, що саме по собі неоціненне. Дякую!
Слова вдячності за вітання у прозі
***
Дорогі та близькі, улюблені мої! Стільки теплих, хороших, добрих слів почуті мною від вас, що я хочу сказати слова подяки за ваші поздоровлення і побажання! Всьому на світі є ціна, але як, чим і в якій мірі оцінити любов люблячих, доброту добрих, вірність вірних людей, теплоту теплих відносин? Як можна віддати за все те, що ви для мене зробили, якщо тільки не оплатити все це тією ж монетою? І тому я скажу, що люблю вас, поважаю, ціную, пишаюся, що ви у мене є! Спасибі вам за все!
***
Сьогодні отримала від вас безліч добрих слів і теплих побажань. Спасибі величезне за прекрасні привітання в мій день народження! Я, звичайно ж, вірю, що всі вони обов'язково збудуться. Спасибі вам, дорогі мої друзі, рідні та колеги, за вашу увагу, тепло і турботу, якими ви сьогодні оточили мене. Мені шалено приємно! Мені дуже приємна ваша увага, ваші слова подарували мені не тільки чудовий настрій, а й світлу надію на те, що все неодмінно буде добре. Своєю чергою і я хочу вам побажати добробуту, здоров'я та удачі!
***
Дорогі мої, рідні, близькі друзі, щиро дякую за кожне привітання! Мені було дуже приємно почути стільки компліментів і добрих слів на свою адресу! У відповідь я бажаю вам всіх цих благ подвійно! Нехай все добре і світле збудеться, адже ми народжені, щоб бути щасливими людьми! Для мене цінна ваша увага і підтримка, ваше тепло, ваша любов. Мій день народження дорогий тому, що ви зі мною поруч. Люблю кожного, обіймаю міцно. Спасибі, що ви є у мене!
***
Спасибі велике за вашу увагу та чудові привітання в мій день народження. Ваші слова змусили мене посміхнутися, ваші світлі побажання надихнули мене, додали бадьорості та сил, впевненості та цілеспрямованості. Спасибі вам велике, прийміть у відповідь побажання добра і щастя, відмінного здоров'я і незгасного оптимізму душі.
***
Мені так приємно, що поруч зі мною найдорожчі мені рідні та близькі люди! Я люблю вас, дорожу вами та високо ціную вашу увагу, вашу щирість і теплоту ваших почуттів і слів! Сказано стільки хорошого і доброго про мене, сказано так сердечно і тепло! Дякую вам всім велике. І прийміть у відповідь мої побажання: миру, добра, любові, успіхів і процвітання, краси та розуміння, радості буття і гармонії душі! Давайте ми всі будемо дуже щасливими людьми!
Вам знадобиться: Прикольні привітання з днем народження: смішні побажання українською
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