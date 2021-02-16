Віцепрезидент Xiaomi розповів про пріоритети компанії у 2021 році

На чому зробить акцент Xiaomi у 2021 році

Лю Вейбін, котрий обіймає посаду віце-президента Xiaomi, опублікував у китайській соціальній мережі Weibo заяву. У ній він розкрив плани компанії на 2021 рік. Зокрема, топ-менеджер позначив, лінійці яких продуктів Xiaomi приділятиме більше уваги.

За словами Лю Вейбіна, у 2021 році Xiaomi зробить усе можливе, щоб істотно розширити асортимент пристроїв, що входять в екосистему "розумного" будинку. Найбільше таких гаджетів представлять безпосередньо на рідному для компанії ринку.

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В асортименті Xiaomi уже чимало розумних пристроїв, але, судячи із заяви віце-президента компанії, цьогоріч увага інженерів сконцентрується на сегменті інтернету речей. Іншими словами, Xiaomi займеться випуском різних шлюзів, електронних пристроїв зі смарт-складовою й інших гаджетів, які передбачають автономну роботу та можливість віддаленого керування.

Щоправда, не уточнюється, які саме продукти будуть у пріоритеті китайського виробника електроніки в цьому році.

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