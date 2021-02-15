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Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці
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Глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) опублікував на своїй сторінці у соцмережі Weibo фотографії 9-річного хлопця з Китаю. Він розібрав першу модель Xiaomi Redmi, вставив її у рамку та перетворив на своєрідну картину.
Лей Цзюнь закликав усіх користувачів смартфонів робити також знаходити в розібраних пристроях свою естетику та перетворювати їх на витвори мистецтва.
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Весь процес від хлопчика можна побачити на фотографіях, які ми залишаємо для вас.
Перший Xiaomi Redmi вийшов у 2013 році. При ціні 125 доларів у моделі були HD-екран, 4-ядерний чип MediaTek, створений по 28-нм технології, 1 ГБ оперативної пам'яті та 4 ГБ вбудованої пам'яті, основна камера 8 Мп і фронтальна 1,3 Мп. Акумулятор моделі становив 2030 мАг, а працювала вона на рідній оболонці MIUI 5, яку зробили з фірмового лаунчера для Android 4.0.
Зараз ці характеристики смішні, але 7 років тому Xiaomi Redmi виглядав мінімалістично та доволі сучасно, коштував дешево, а працював швидко.
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