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Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці

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Хлопчик повністю розібрав Xiaomi Redmi - фото 1
Хлопчик повністю розібрав Xiaomi Redmi

Глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) опублікував на своїй сторінці у соцмережі Weibo фотографії 9-річного хлопця з Китаю. Він розібрав першу модель Xiaomi Redmi, вставив її у рамку та перетворив на своєрідну картину.

Лей Цзюнь закликав усіх користувачів смартфонів робити також знаходити в розібраних пристроях свою естетику та перетворювати їх на витвори мистецтва.

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Весь процес від хлопчика можна побачити на фотографіях, які ми залишаємо для вас.

Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447877
Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447876
Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447880
Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447874
Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447878
Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447875
Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447881
Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447879
Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці - фото 447873

Перший Xiaomi Redmi вийшов у 2013 році. При ціні 125 доларів у моделі були HD-екран, 4-ядерний чип MediaTek, створений по 28-нм технології, 1 ГБ оперативної пам'яті та 4 ГБ вбудованої пам'яті, основна камера 8 Мп і фронтальна 1,3 Мп. Акумулятор моделі становив 2030 мАг, а працювала вона на рідній оболонці MIUI 5, яку зробили з фірмового лаунчера для Android 4.0.

Зараз ці характеристики смішні, але 7 років тому Xiaomi Redmi виглядав мінімалістично та доволі сучасно, коштував дешево, а працював швидко.

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Джерело: Weibo
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