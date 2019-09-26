Віцепрезидент Amazon вляпався в кумедну ситуацію через AirPods

25 вересня Amazon представила низку нових гаджетів, включаючи безпровідні навушники Echo Buds. Натомість, під час інтерв'ю, він користувався продукцією "яблучної" компанії.

Після заходу старший віцепрезидент Amazon з приладів і сервісів Дейв Лімп докладніше розповів про нові продукти журналістам Bloomberg. Цікаво, що сам Лімп користувався AirPods під час інтерв'ю.

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Ймовірно, навушники не належать віце-президенту Amazon, а були видані йому журналістами для запису голосу. Представники Amazon і Bloomberg поки не прокоментували ситуацію.

Віцепрезидент Amazon сам користується навушниками від Apple

Нагадаємо, що Amazon Echo Buds пропонують високу якість звуку, до 5 годин автономної роботи, сенсорне управління й активне шумозаглушення, розроблене у співпраці з Bose.

Навушники надійдуть у продаж у США з 30 жовтня за ціною в $ 130.

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