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Віцепрезидент Amazon вляпався в кумедну ситуацію через AirPods

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Навушники від Apple підвели віцепрезидента Amazon - фото 1
Навушники від Apple підвели віцепрезидента Amazon

25 вересня Amazon представила низку нових гаджетів, включаючи безпровідні навушники Echo Buds. Натомість, під час інтерв'ю, він користувався продукцією "яблучної" компанії.

Після заходу старший віцепрезидент Amazon з приладів і сервісів Дейв Лімп докладніше розповів про нові продукти журналістам Bloomberg. Цікаво, що сам Лімп користувався AirPods під час інтерв'ю.

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Ймовірно, навушники не належать віце-президенту Amazon, а були видані йому журналістами для запису голосу. Представники Amazon і Bloomberg поки не прокоментували ситуацію.

Віцепрезидент Amazon сам користується навушниками від Apple - фото 357716
Віцепрезидент Amazon сам користується навушниками від Apple

Нагадаємо, що Amazon Echo Buds пропонують високу якість звуку, до 5 годин автономної роботи, сенсорне управління й активне шумозаглушення, розроблене у співпраці з Bose.

Навушники надійдуть у продаж у США з 30 жовтня за ціною в $ 130.

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Джерело: Bloomberg
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