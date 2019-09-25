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Apple повідомила про суттєву помилку в новій прошивці iOS 13

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Помилки в iOS 13 - фото 1
Помилки в iOS 13 / tim4ous

Компанія Apple попереджає користувачів про проблему безпеки в новій iOS 13, яка зачіпає сторонні клавіатурні додатки. Помилка дозволяє стороннім клавіатур вмикати "повний доступ" без вашого дозволу.

Ця помилка потенційно може дозволити виробникам "клавіатур" збирати дані про натискання клавіш без вашого відома і передавати їх на свої сервери.

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Apple повідомила про суттєву помилку в новій прошивці iOS 13 - фото 357320

Клавіатури сторонніх виробників, такі як GBoard, SwiftKey і Grammarly, можна запускати як окремий додаток або давати "повний доступ" для взаємодії з іншими додатками. Але, згідно з документом підтримки, помилка в програмному забезпеченні може привести до того, що ці додатки отримають "повний доступ", навіть якщо він не був схвалений.

Відзначивши, що помилка не впливає на вбудовану клавіатуру Apple або інші додатки клавіатур, які не використовують повний доступ, компанія заявила, що планує вирішити цю проблему в наступному оновленні програмного забезпечення.

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Джерело: thenextweb
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