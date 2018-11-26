У Китаї знайшли найкрасивішу злочинницю країни

Поліція Китаю опублікувала фотографію оголошеної в розшук шахрайки Цінчень Цзінцзін, але замість того, щоб шукати її, користувачі соціальних мереж стали нею захоплюватися. Дівчину визнали "найкрасивішою злочинницею Китаю".

Знімок дівчини опублікувала поліція міста Мяньян, провінція Сичуань, у вівторок, 20 листопада. Цінчень звинувачують в тому, що вона була в злочинному угрупованні, яке обманом відбирало гроші у людей, які були напідпитку. Двоє членів банди вже здалися поліції, інші перебувають у бігах. За даними поліції, угруповання вело свою діяльність як мінімум півтора року.

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Шахрайка Цінчень Цзінцзін

Точний вік і заняття Цінчень встановити не вдалося. Однак колишній колега дівчини стверджує, що їй близько 19 років. Він назвав дівчину товариською і додав, що вона пишалася своєю зовнішністю, але через вік її не сприймали всерйоз. Звільняючись, Цінчень сказала, що їде за кордон зі своїм хлопцем.

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