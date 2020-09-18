Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Вібруючі черв'яки: українські вчені отримали Шнобелівську премію з фізики

  • 45
Іван Максимов і Андрій Потоцький - фото 1
Іван Максимов і Андрій Потоцький / twitter

Українські вчені Іван Максимов і Андрій Потоцький отримали Шнобелівську премію з фізики. Вчені досліджували поведінку тіла черв'яків під впливом... вібрації.

У ході свого дослідження українці з'ясували, що під впливом вібрації черви формують малюнки, дуже схожі на ті, що ми бачимо, коли маленькі краплі води є на тремтячій поверхні. Самі вчені дуже здивовані такій нагороді.

І ще: Учені переконані, що схильність до сарказму небезпечна для здоров'я

"Чесно кажучи, ми навіть не намагалися вирішити якусь наукову проблему. Просто взяли дощових черв'яків, поставили поруч динамік і спостерігали, що буде відбуватися далі. Дивно, але черви почали рухатися як вода. Зараз важливо правильно використовувати результати дослідження для науки", – відзначили вчені. Вони вважають, дослідження може бути корисним в нейробіології, як неінвазивний метод вивчення мозкових імпульсів, а також, що дослідження можна використовувати в робототехніці для імітації рухів черв'яків.

Шнобелівська премія нагорода, яка вручається за досягнення, що змушують спочатку сміятися, а потім задуматися над важливістю проблеми. Це своєрідна пародія на відому міжнародну нагороду Нобелівська премія.

Це цікаво: Хто такі батьки-вертольоти та чому вони шкодять своїм дітям

Джерело: improbable
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 178
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 278
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2521351
Загрузка...
Новини