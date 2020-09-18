Вібруючі черв'яки: українські вчені отримали Шнобелівську премію з фізики

Українські вчені Іван Максимов і Андрій Потоцький отримали Шнобелівську премію з фізики. Вчені досліджували поведінку тіла черв'яків під впливом... вібрації.

У ході свого дослідження українці з'ясували, що під впливом вібрації черви формують малюнки, дуже схожі на ті, що ми бачимо, коли маленькі краплі води є на тремтячій поверхні. Самі вчені дуже здивовані такій нагороді.

І ще: Учені переконані, що схильність до сарказму небезпечна для здоров'я

"Чесно кажучи, ми навіть не намагалися вирішити якусь наукову проблему. Просто взяли дощових черв'яків, поставили поруч динамік і спостерігали, що буде відбуватися далі. Дивно, але черви почали рухатися як вода. Зараз важливо правильно використовувати результати дослідження для науки", – відзначили вчені. Вони вважають, дослідження може бути корисним в нейробіології, як неінвазивний метод вивчення мозкових імпульсів, а також, що дослідження можна використовувати в робототехніці для імітації рухів черв'яків.

2/2



Обидва науковці працюють у Свінбурнському університеті у Австралії. За свою роботу, що дозволяє зрозуміти, як поводять живі організми під впливом високих частот, вони отримали паперові призи і купюри по 10 трлн. доларів Зімбабве. pic.twitter.com/vvfb00Fq9j — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) September 18, 2020

Шнобелівська премія нагорода, яка вручається за досягнення, що змушують спочатку сміятися, а потім задуматися над важливістю проблеми. Це своєрідна пародія на відому міжнародну нагороду Нобелівська премія.

Це цікаво: Хто такі батьки-вертольоти та чому вони шкодять своїм дітям