Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа у п’яти із семи ключових штатів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає експрезидента Дональда Трампа в п’ятьох із семи ключових штатів у передвиборчих президентських перегонах у Сполучених штатах.

Про це свідчать дані опитування Cook Political Report Swing State Project.

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Згідно з опитуванням, Гарріс випередила Трампа в Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині. У Джорджії голоси поділились порівну. Єдиним штатом, де Трамп все ще утримує невелику перевагу, є Невада, хоча Гарріс скоротила відрив від Трампа на шість пунктів з травня.

Загалом у цих штатах за Гарріс готові проголосувати 48% виборців, за Трампа – 47% (за умови вибору лише одного із цих двох кандидатів). Ще 5% виборців не визначилися.

Рейтинг виборців

Автори опитування зазначили, що Гарріс скоротила розрив з Трампом з часу останнього їхнього опитування в травні, коли республіканець випереджав президента Джо Байдена на три пункти і був попереду або зрівнявся з ним у кожному із семи хитких штатів.

Такий ріст підтримки демократки автори опитування пояснюють консолідацією демократичної бази та зростанням підтримки серед незалежних виборців.

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента.

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