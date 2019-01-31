Вибори президента України 2019: з'явився новий рейтинг кандидатів

Соціологи опублікували рейтинг кандидатів у президенти України, які йдуть на вибори 2019. Дізнайтеся, хто лідирує в опитуванні виборців та має найбільші шанси перемогти!

Новий рейтинг кандидатів у президенти опублікувала соціологічна група "Рейтинг". Опитування шести тисяч респондентів тривало з 16 по 24 січня в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. За словами авторів дослідження, похибка не перевищує 1,3%.

Тут більше: Усі кандидати в президенти України 2019 (список)

Свіжі дані свідчать, що лідерами президентського рейтингу є комік Володимир Зеленський, якого підтримують 19,0% тих, хто визначився і має намір йти на вибори, а також Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 18,2% таких респондентів. На третій позиції опинився чинний президент Петро Порошенко з 15,1% голосів.

Повний рейтинг кандидатів на вибори 2019:

Володимир Зеленський – 19%

Юлія Тимошенко – 18,2%

Петро Порошенко – 15,1%

Юрій Бойко – 10,0%

Анатолій Гриценко – 8,5%

Олег Ляшко – 7,0%

Євген Мураєв – 3,6%,

Олександр Шевченко – 2,9%

Андрій Садовий – 2,7%

Олександр Вілкул – 2,6%

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019

За останній місяць помітно зріс рейтинг Зеленського і Порошенка. Лідер студії "Квартал 95" має відносно високі електоральні показники серед виборців Півдня і Сходу, в Києві – ділить першість з Порошенком, на Донбасі – з Бойком. Натомість Тимошенко лідирує в Центрі і на Півночі, на Заході – розділяє лідерські позиції із чинним главою держави. Останньому симпатизують виборці Галичини.

У випадку проведення другого туру виборів очільниця ВО "Батьківщина" отримає першість в парах з Порошенком (27% проти 18%) і Бойком (28% проти 18%). Водночас у разі протистояння із Зеленським Тимошенко програє вибори (29% проти 24%). Гуморист також перемагає в парах з Порошенком (34% проти 20%) і Бойком (33% проти 17%). Важливо, що в наведених варіантах можливих пар більше ніж третина опитаних заявляють про свою неучасть у виборах, 16-19% ще не визначилися з симпатіями.

А за кого ви будете голосувати на виборах?

На додачу, 43% респондентів бачать главою країни політика з досвідом управління країною, зате 45% вважають, що президентом має стати нова особистість, навіть без досвіду державного управління.

Цікаво, що в попередньому дослідженні групи "Рейтинг" за грудень 2018-го розподіл сил у рейтингу був дещо іншим: лідирувала в ньому Юлія Тимошенко, тоді як Зеленський і Порошенко ділили другу і третю сходинки.

Читайте також: Лесь Подерев'янський відверто висловився про Зеленського