Кандидати в президенти України 2019: список, хто балотується на вибори

Вибори президента України відбудуться вже 31 березня 2019 року, тож кандидати активно реєструється в Центральній виборчій комісії. До вашої уваги актуальний список – дізнайтеся, хто балотується в президенти!

Кандидати в президенти України подають документи в ЦВК до 3 лютого, а реєстрація всіх претендентів на пост глави держави завершується 8-го числа. Уже 9 лютого з'явиться остаточний список тих, хто балотується в президенти. Самі ж вибори 2019 відбудуться 31 березня. Якщо ж буде другий тур – то його проведуть 21 квітня. До вашої уваги список офіційно зареєстрованих кандидатів.

Усі кандидати в президенти на вибори 2019

Клікайте на претендента та читайте інформацію про нього:

* список оновлюється відповідно до даних ЦВК

Коротка біографія. Народився 20 лютого 1961 року в місті Дніпрі. Закінчив економічний факультет у Дніпропетровському державному університеті. Тривалий час займався підприємницькою діяльністю, а з березня 2014 року є лідером політичної партії "5.10". Одружений, виховує двох дочок і сина.

Що обіцяє кандидат: головна ідея програми Балашова полягає у реформі оподаткування, за якою державі потрібні тільки два податки: 5% з покупки і 10% з доходів.

Геннадій Балашов

Коротка біографія. Народилася 22 березня 1966 року у місті Києві. Здобула дві вищі освіти: завершила Київський медінститут імені Олександра Богомольця (свого прадіда), а згодом закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю "практичний психолог". Тривалий час працювала лікарем, зокрема, у 2004-2005 роках була особистим лікарем Віктора Ющенка. Має власну клініку лазерної медицини — Інститут дерматології та косметології доктора Ольги Богомолець.

У політику кандидатка пішла після співпраці з Ющенком, ставши депутатом Київради від "Нашої України". Брала активну участь у Революції Гідності. У 2014-му стала народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" і навіть балотувалася у президенти. Зараз вона безпартійна, але при цьому очолює парламентський комітет з питань охорони здоров'я. Відома різкою і часто безпідставною критикою Уляни Супрун.

Що обіцяє кандидат: головний акцент Богомолець робить на медичному страхуванні та українців. Своєю метою вона також називає надання громадянам права відкликати чиновників, правоохоронців, суддів і політиків, які перейшли межу закону і моралі.

Ольга Богомолець

Коротка біографія. Народився 9 жовтня 1958 року в Горлівці Донецької області. Закінчив Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д. Менделєєва за фахом інженер-хімік-технолог та Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля зі званням бакалавра за спеціальністю інженер-економіст. Одружений, виховує трьох синів і трьох доньок.

У політиці Бойко з 2001 року. Очолювував "Нафтогаз України", працював Кабміні, а в уряді Януковича, а згодом Азарова – став міністром палива і енергетики. Член "Партії регіонів". З 2012 по 2014-й був віце-прем'єр-міністром України.

У 2011 році потрапив у гучний корупційний скандал. Йдеться про так звані "вишки Бойка": тоді державна компанія з відома міністра придбала дві бурові установки по $400 млн за кожну, хоча їхня реальна вартість була майже вдвічі нижчою. Після Революції гідності Юрій Бойко, один із ключових діячів епохи Януковича, нікуди не втікав. Він заснував "Опозиційний блок", що є прямим спадкоємцем "Партії регіонів". Після розколу в партії Бойко став очільником "Опозиційної платформи – За життя" (об'єднання частини "Опоблоку" і партії "За життя" Вадима Рабиновича). На вибори він йде як cамовисуванець.

Що обіцяє кандидат: Бойко відкрито посідає проросійську позицію. У своїй програмі він обіцяє "подолати протиріччя з усіма країнами-сусідами, у тому числі з Росією".

Юрій Бойко

Коротка біографія:

Народився 24 травня 1974 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Закінчив Криворізький технічний університет, отримавши спеціальність "Відкриті гірничі роботи". Одружений, має доньку.

Працював на керівних посадах різних підприємств. Політичну кар'єру розпочав в 2003 році, ставши народним депутатом від "Партії регіонів". Уже в 2010-му Янукович призначив Вілкула головою Дніпропетровської облдержадміністрації. Через два роки його знову чекало підвищення – він обійняв пост віце-прем'єр-міністра України в уряді Азарова.

На виборах після Революції Гідності політик під другим номером у списку партії "Опозиційний блок" знову пройшов у Раду. У 2018 році Вілкул пересварився із екс-союзником Юрієм Бойко за права на "Опоблок" та очолив крило "Опозиційний блок - партія миру та розвитку".

Що обіцяє кандидат: у програмі "Мир і розвиток" Вілкул називає чотири кроки до успіху: відновлення миру на Донбасі за 100 днів, нова Конституція, відродження економіки і соціально відчутні результати.

Олександр Вілкул

Коротка біографія: Народився 25 жовтня 1957 року у селі Багачівка Звенигородського району Черкаської області. Здобув військову освіту, закінчивши два військові училища, а також Інститут іноземних мов при Міноборони США і оперативно-стратегічний факультет Університету військово-повітряних сил США. Опісля працював викладачем у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі. Одружений із редакторкою "Дзеркала тижня" Юлією Мостовою, виховує дочку.

Укінці 90-х очолював аналітичну службу апарату РНБО, потім Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Гриценко також був міністром оборони України в урядах трьох різних прем'єрів – за Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича.

У 2008 році Анатолій Гриценко очолив Всеукраїнську громадську організацію "Громадянська позиція", однак при цьому до 2014-го залишався членом фракції "Батьківщина". У 2010 та 2014 роках він уже балотувався на посаду президента України. Цього разу він йде на вибори від "Громадянської позиції" та має досить високий рейтинг.

Що обіцяє кандидат: мета Гриценка – "наступити на п'яти лідерам Європи". Власним прикладом він планує побороти корупцію. За його словами, "чесний президент – заможна і безпечна країна".

Анатолій Гриценко

Коротка біографія: Народився 13 січня 1977 року у Львові. Вчився на електромеханічному факультеті Львівської політехніки, однак пішов з університету. У 2004 закінчив Львівський національний університет за фахом "журналіст". Одружений, має сина від першого шлюбу.

Добродомов тривалий час працював журналістом у рідному місті, а піком його кар'єри стала посада гендиректора медіахолдингу ZIK. Ще з початку 2000-х намагався потрапити в Раду, однак отримати депутатський мандат йому вдалося лише на виборах 2014. Представляв фракцію БПП, однак вийшов із неї у червні 2015-го. Того ж року невдало балотувався на мера Львова. Наразі очолює партію "Народний контроль", яку створив на базі однойменного громадського об’єднання.

Восени 2017 року Добродомов разом з іншими депутатами зустрічав екс-очільника Одеської області Міхеїла Саакашвілі на кордоні з Польщею, а потім навіть влаштував мітинг під Верховною Радою за його закликом.

Що обіцяє кандидат: почати зміни Добродомов обіцяє із призначення на ключові посади нових людей, а не старих політиків. Також він планує провести антикорупційну та судову реформи, виступає за вступ у НАТО та ЄС, але натомість хоче припинити співпрацю з МВФ.

Дмитро Добродомов

Коротка біографія: Народився 15 грудня 1979 року в селі Опришки Глобинського району Полтавської області. Має два дипломи про вищу освіту: за фахом "Економіка підприємств" Українського держуніверситету харчових технологій і за фахом "Право" Київського економічного університету ім. В. Гетьмана. Одружений, виховує трьох дітей.

Став нардепом у 2012 році під партійними прапорами "Удару". У 2014 році пройшов у Раду за підтримки БПП, однак вже за рік вийшов з фракції і заснував власну "Партію простих людей", яка потім була перейменована в "Соціал-демократичну партію".

Вважається одним з найбільш скандальних проросійських політиків. Перша депутатська каденція Сергія Капліна почалася з того, що він відмовився носити краватку до тих пір, поки в Україні президентом буде Янукович. Також Каплін був фігурантом декількох кримінальних проваджень, зокрема як противник Євромайдану.

Що обіцяє кандидат: невідомо яким чином Каплін планує збільшити мінімальну пенсію до 5 тисяч, зарплату – до 10 тисяч, при цьому зменшивши ціну на газ в 4 рази.

Сергій Каплін

Коротка біографія: Народився в Полтаві 2 червня 1977 року. Навчався в Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі на механіка, також закінчив Полтавський педінститут за спеціальністю педагог-психолог, а потім отримав диплом правознавця в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого. Розлучений, має сина і доньку.

Кива працював на різних підприємствах, однак у 2014 році він несподівано отримав звання майора і став командиром патрульної служби особливого призначення "Полтавщина". Через рік йому позачергово присвоїли звання підполковника, а з жовтня 2015-го він очолив Департамент протидії незаконному обігу наркотиків при Нацполіціі. Через скандальні заяви, звинувачення в хабарництві та відкриті кримінальні справи тодішня глава Нацполіціі Хатія Деканоїдзе звільнила Киву з посади.

Після невдалої кар'єри в поліції Кива вирішив зайнятися політичною діяльністю: він був обраний главою Соціалістичної партії України, що призвело до розколу в рядах політсили.

Що обіцяє кандидат: соціальна захищеність, порядок, безпека і держава на службі у людини – головні постулати програми Киви.

Ілля Ківа

Коротка біографія: Народився 7 липня 1953 року в селі Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області. Отримав освіту в Москві, закінчивши Університет дружби народів імені Патріса Лумумби за спеціальністю "міжнародне право". Розлучений, діти проживають в Росії.

Корнацький жив і працював у Москві до 2004 року. Він заснував кілька юридичних та аграрних фірм, однак повернувся в Україну та пішов у політику. Його кар'єра розпочалася із посади радника голови Секретаріату президента Віктора Балоги (2007), а от потрапити в парламент він зумів у 2014-му за списком БПП. При цьому аж до 2013 року Корнацький зберігав російське громадянство, отримавши паспорт України. І досі він має великий бізнес у РФ.

Що обіцяє кандидат: прогнати "еліту" та забезпечити народовладдя.

Аркадій Корнацький

Коротка біографія: Народився 20 серпня 1973 року в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Навчався в Дніпропетровському університеті за фахом економіст та в коледжі при Національній гірничій академії на перекладача англійської мови. З 1991 по 2008 займався бізнесом. Одружений, виховує трьох дітей.

У велику політику Купрій потрапив у 2014 році, ставши депутатом Верховної Ради за виборчим округом № 29 у Дніпропетровській області. Через рік став членом партії "Укроп", але в 2018-му вийшов з неї. Наразі безпартійний, на вибори президента йде як самовисуванець.

Що обіцяє кандидат: лозунг програми Віталія Купрія – "Право понад усе!". Головним своїм обов'язком він називає конституційну реформу, яка звузить права президента. Також кандидат пропонує розірвати всі дипломатичні стосунки з РФ.

Віталій Купрій

Коротка біографія: Народився в Чернігові 3 грудня 1972 року. Закінчив юридичний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, а в 2013-му отримав диплом за спеціальністю "міжнародний бізнес" у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Одружений.

Починав Ляшко із роботи в колгоспі, згодом захопився журналістикою. У 1994-му його заарештували за звинуваченням у розкраданні державного майна, присвоєння влади та підробці документів, а вже через 4 роки з нього достроково зняли судимість. На початку нульових Ляшка-журналіста ще кілька разів судили за публікації та сутички з правоохоронцями. До Верховної Ради він потрапив з третьої спроби: на виборах 2006 від Блоку Юлії Тимошенко. У жовтні 2010 Ляшка виключили з фракції БЮТ "за співпрацю з коаліцією більшості".

Уже через рік він заснував власну Радикальну партію Олега Ляшка. З цією політсилою він пройшов до парламенту. У 2014-му балотувався в президенти, посівши третє місце з 8,32% голосів. Відомий скандальними заявами, вилами та незадекларованою нерухомістю.

Що обіцяє кандидат: "у кожного українця, а не лише в тих, хто живе на Печерських пагорбах, буде повний холодильник". У своїй програмі він також акцентує на сильній економіці, нових робочих місцях і перемозі над бідністю.

Олег Ляшко

Коротка біографія: Народився 29 лютого 1944 року в селі Буда Таращанського району Київської області. Закінчив Українську сільськогосподарську академію, за фахом – інженер-механік. Також отримав диплом політолога у Вищій партійній школу при ЦК Компартії України. Одружений, має двох доньок.

Мороз у політиці з початку 90-х. Був лідером комуністичної більшості, а 1991 року очолив Соціалістичну партію. У 1994-1998 роках та 2006-2007 роках – голова Верховної Ради України. Балотувався в президенти України у 1994, 1999, 2004, 2010 роках. Найкращим результатом на президентських виборах для Мороза було 3 місце у 1994 і 1999.

У 2000-му Мороз разом із Юрієм Луценком оприлюднив записи майора Мельниченка і звинуватив Леоніда Кучму в причетності до зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Взимку 2001 року став одним із лідерів руху "Україна без Кучми", але після Помаранчевої революції пішов на союз з Партією регіонів і комуністами. У 2012 році вийшов зі складу Соціалістичної партії, а в 2016-му очолив політсилу свого імені – "Соціалістичну партію Олександра Мороза".

Що обіцяє кандидат: відмову від інституту президента, зміни до Конституції, позаблоковий статус України та мир без жодних поступок щодо суверенності.

Олександр Мороз

Коротка біографія: Народився 2 грудня 1976 року у місті Зміїв Харківської області. Здобув вищу економічну та юридичну освіту в Харківському національному університеті. Розлучений, має двох синів.

Спершу працював на районному рівні, а з 2012 року є нардепом. Був членом Партії регіонів, згодом – Опоблоку, а з червня 2016-го став позафракційним. У вересні 2018 року оголосив про вихід з партії "За життя" та заснував політсилу "Наші", яку сам і очолив.

Мураєв скандально відомий своєю антиукраїнською позицією. Нардеп вважає агресію Росії на Донбасі "громадянським конфліктом", а Революцію Гідності – "державним переворотом". Для антиукраїнської пропаганди він використовує підконтрольні йому засоби масової інформації, зокрема – телеканал NewsOne.

Що обіцяє кандидат: встановлення миру на Донбасі через виконання Мінських угод та прямі переговори усіх сторін "конфлікту". На додачу, Мураєв хоче повернути Україні позаблоковий статус та переглянути або взагалі відмовитися від Асоціації з ЄС.

Євгеній Мураєв

Коротка біографія: Народився 8 червня 1966 у Запоріжжі. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом "викладач та перекладач з англійської мови". Тривалий час обіймав посади в Міністерстві закордонних справ, був Генконсулом України у Вашингтоні та послом України в Білорусі. Одружений, виховує доньку.

У 2006 році Наливайченко почав працювати в сфері нацбезпеки. Він був очільником СБУ до 2010 року, а в лютому 2014-го на рік знову повернувся на цю посаду. Після членства у партіях "Наша Україна", "УДАР Віталія Кличка" у 2016 році заснував "Громадсько-політичний Рух "Справедливість" і став головою цієї політсили.

Проти колишнього голови було відкрито кілька кримінальних справ. Гучним стало розслідування щодо візитів Наливайченка та Віктора Медведчука в 2014-2015 роках до РФ без проходження митного та прикордонного контролю. Сам політик називає цю справу цілком сфабрикованою та політично вмотивованою.

Що обіцяє кандидат: після обрання на пост глави держави ініціювати ухвалення закону про імпічмент президента та позбавлення нардепів і суддів недоторканності. Головною метою своєї програми Наливайченко також називає відновлення миру та інтеграцію України до ЄС та НАТО.

Валентин Наливайченко

Коротка біографія: Народився 3 березня 1979 у Чернігові. Має дві вищі освіти: фінансиста і юриста. Трудову діяльність почав ще у 1994 році, однак чим саме він займався до 2009-го – точно не відомо. За даними ЗМІ, Насіров працював у сфері інвестицій та цінних паперів. Одружений, має двох синів та доньку.

До Верховної Ради потрапив у 2014 році за списком "Блоку Петра Порошенка". У парламенті депутат одразу очолив комітет з питань податкової та митної політики, а вже через півроку Насіров виграв конкурс на посаду голови Держфіскальної служби й став головним податківцем країни. Відтоді Насіров почав регулярно фігурувати в ЗМІ, відзначаючись різними скандалами.

Гучною стала справа 2017 року, коли співробітники НАБУ вручили посадовцю підозру у скоєнні злочину. Його звинуватили у зловживанні службовим становищем та розтраті 2 млрд грн державних коштів. На час слідства Насірова відсторонили від посади голови ДФС. Водночас затримання податківця супроводжувалось драматичними подіями: він заявив про важку хворобу та ліг у лікарню у Феофанії. "Легендарними" стали ковдри Насірова, якими він накривався у залі суду.

Судовий розгляд затягнувся. Тільки 31 січня 2018 року Насірова звільнили з посади очільника ДФС за подвійне громадянство, оскільки він виявився британським підданим. Однак вже в грудні 2018-го Окружний адміністративний суд Києва закрив справу і поновив Насірова на посаді. Кабмін досі це оскаржує.

Що обіцяє кандидат: головним змістом своєї діяльності на посту президента Насіров оголосив перемогу над агресором, звільнення окупованих земель та повернення незаконно анексованого Криму. Також кандидат виступає за повноцінне членство в ЄС та НАТО.

Роман Насіров

Коротка біографія: Народився 19 серпня 1968 року в Львові. Закінчив "Львівська політехніку" за спеціальністю інженера електронної техніки, також отримав фах економіста та магістра державного управління. Одружений, п'ятеро синів.

Ще 1993 року заснував радіо "Люкс". Згодом медіа розширилося і була створена "Телерадіокомпанія "Люкс", часткою якої зараз володіє дружина Садового. У 2006 році Андрій Іванович став міським головою Львова, у 2010-му був вдруге обраний мером, а в 2014-му відмовився від запропонованої йому посади віце-прем'єр-міністра в уряді Арсенія Яценюка і в 2015-му склав присягу очільника Львова втретє.

Протягом політичної кар'єри був членом "Нашої України", але вже в грудні 2012 року створив політичну партію "Самопоміч", ставши її головою. При цьому у виборах президента 2014 Садовий участі не брав. Натомість "Самопоміч" вперше пройшла до Верховної Ради.

Що обіцяє кандидат: захистити країну від зовнішньої агресії з боку Росії, повернути громадянам контроль за їхніми ресурсами, гарантувати справедливість і відповідальність влади. Також Садовий виступає за постійну співпрацю з НАТО та ЄС з перспективою членства в цих організаціях.

Андрій Садовий

Коротка біографія: Народився 15 березня 1972 року в селі Симонів Гощанського району Рівненської області. Навчався в Українській сільськогосподарській академії та університеті Пердью (США) за програмою обміну студентами. Отримав три наукові ступені: кандидата сільськогосподарських наук у 1998, доктора економіки в 2003 та доктора економічних наук у 2017. Одружений, виховує двох доньок і сина.

Тривалий час працював в агробізнесі. Політичну кар'єру ропочав у 2009 році, ставши спершу членом Аграрної партії України, а у вересні 2014-го її очільником. Через 4 роки, у вересні 2018 року, на з'їзді політсили Скоцика виключили з політсили, тож зараз він безпартійний.

Що обіцяє кандидат: у програмі "Сильні разом" кандидат у президенти робить акцент на боротьбі з корупцією, знятті недоторканності з високопосадовців, підвищенні фінансування освіти та аграрній реформі.

Віталій Скоцик

Коротка біографія: Народилася 27 листопада 1960 року у Дніпропетровську. Заакінчила економічний факультет Дніпропетровського державного університету. Одружена, має доньку.

Свій перший бізнес Тимошенко почала з прокату відеокасет. Потім був кооператив з надання послуг населенню і молодіжний центр "Термінал", а опісля вона заснувала підприємства з постачання продуктів нафтопереробки і газу. У 1995-му Тимошенко очолила компанію-монополіста з торгівлі газом на ринку України "Єдині енергетичні системи", хрещеним батьком якої вважали Павла Лазаренка. Тоді ж проти неї було порушено кримінальну справу за фактом контрабанди 26 тисяч доларів, яку закрили у 2001.

У грудні 1996 року Тимошенко потрапила до парламенту за списком партії Павла Лазаренка "Громада". Після скандалу навколо Лазаренка вона покинула політсилу і заснувала власну фракцію "Батьківщина". У 1999 році Тимошенко отримала віце-прем'єра з паливно-енергетичних питань в уряді Віктора Ющенка. У розпал касетного скандалу (2001) очолила Форум національного порятунку й одразу була арештована за обвинуваченнями Генпрокуратури. Тимошенко тримали в Лук'янівському СІЗО, але за місяць звільнили. На виборах 2004 нардепка підтримала Ющенка, а після його перемоги стала прем'єр-міністром. Однак уже за рік колишні соратники розсварилися і Тимошенко відправили у відставку. Після розпуску Ради і перевиборів вона знову очолила уряд. Друге прем'єрство припало на газову кризу, під якої Тимошенко підписала скандальні Харківські угоди.

На президентських виборах 2010 Юлія Тимошенко змагалася із Віктором Януковичем у другому турі, але програла йому, заявивши про фальсифікації. Того ж року проти неї було відкрито низку кримінальних справ: щодо Кіотських грошей; газового договору з Росією та інших. З серпня 2011-го до лютого 2014-го Тимошенко перебувала за ґратами. ПАРЄ, Європарламент і правозахисники визнали її політв'язнем. Після того, як Янукович втік з країни, Тимошенко звільнили з-під варти.

На виборах президента 2014 вона поступилася Петру Порошенку, але пройшла в парламент під другим номером "Батьківщини" (перший номер, на її пропозицію, віддали Надії Савченко).

Що обіцяє кандидат: оновлення Конституції, деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій України, зменшення кількості нардепів та зниження ціни на газ у 2 рази.

Юлія Тимошенко

Коротка біографія: Народився 10 січня 1971 року в місті Олександрія Кіровоградської області, у тому ж році сім'я переїхала до столиці. Вчився в Київському інституті фізкультури, згодом перевівся до Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка на історичний факультет, а ще через рік перейшов на юридичний факультет того ж вишу. Врешті, опинився в Київському інституті міжнародних відносин. Неодружений.

Шевченко займався юридичною діяльністю, а у політику вирішив податися в 2011 році. Тоді він зареєстрував Мерітократичну партію України та разом з нею пішов на вибори 2012, однак жоден з членів цієї партії в парламент не потрапив. Піком політичної кар'єри Шевченка стало призначення в грудні 2014 року на посаду Міністра екології та природних ресурсів України в уряді Яценюка. Звільнили його зі скандалом вже через півроку, порушивши проти нього кримінальну справу за статтею "Незаконне збагачення". Екс-міністра звинуватили в неефективному використанні коштів від ЄС, які були виділені на охорону довкілля. Також Шевченко без поважних причин часто був відсутній на робочому місці і пропускав засідання Кабміну.

Що обіцяє кандидат: у програмі "Успішна країна" своїм першочерговим завданням кандидат називає подолання корупції та злочинності. Крім цього, Шевченко обіцяє громадянам "газ та вугілля за собівартістю, а також безкоштовну базову медицину та освіту".

Ігор Шевченко

Коротка біографія: Народився 8 квітня 1971 року в місті Коломия Івано-Франківської області. Закінчив місцеве училище за спеціальністю радіомонтажника, а потім фізичний факультет Чернівецького державного університету ім. Федьковича. Був одружений, має трьох доньок та трьох синів.

Шевченко починав із роботи за фахом, однак невдовзі пішов у бізнес і досяг там успіхів. Саме він є співзасновником та екс-директором гірськолижного курорту "Буковель". Політичну кар'єру розпочав у 2010 році, ставши депутатом Івано-Франківської обласної ради. У 2014-му потрапив у Верховну Раду за списком БПП, однак 2015-го вийшов зі складу фракції. Зараз він разом з братом Віктором є членом партії "Українське об'єднання патріотів-УКРОП", яку також пов'язують із Ігорем Коломойським.

Що обіцяє кандидат: "відвернути ситуацію від великої війни та зміцнити державу". Шевченко також акцентує на патріотичному вихованні молоді та легелізації володіння зброєю.

Олександр Шевченко

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