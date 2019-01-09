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Лесь Подерев'янський відверто висловився про Зеленського: відеофакт

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Лесь Подерев'янський - фото 1
Лесь Подерев'янський

Письменник і художник Лесь Подерв'янський різко прокоментував гумор студії "Квартал 95", керівником якої є актор та кандидат в президенти України Володимир Зеленський.

Український класик Лесь Подерв'янський у програмі "HARD з Влащенко" пояснив популярність студії Квартал 95. "Це не є український гумор, це – гумор для бидла, а бидла завжди більшість. Воно любить поржать, ти йому покажи палець – і воно буде ржати", – наголосив Лесь.

До теми: Притула влучно потролив Володимира Зеленського

Журналістка натомість зауважила, мовляв, зі слів Подерв'янського випливає, що "основний український виборець – це бидло", оскільки Зеленський посідає друге місце у рейтингах.

Зеленський другий, але в нього 10%. Значить 10 % – це бидло, а це мало. Я думаю, що відсоток бидла в кожній країні однаковий, тому що в кожній країні є свій Зеленський. "Ящик" продукує саме такий продукт. Вимагати від нього іншого – це те саме, що вимагати від Coca-Cola, щоб вона стала горілкою, – підсумував Подерв'янський.

А ви погоджуєтеся з думкою Леся Подерв'янського?

Дивіться відео із 10 хвилини:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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