Лесь Подерев'янський відверто висловився про Зеленського: відеофакт

Письменник і художник Лесь Подерв'янський різко прокоментував гумор студії "Квартал 95", керівником якої є актор та кандидат в президенти України Володимир Зеленський.

Український класик Лесь Подерв'янський у програмі "HARD з Влащенко" пояснив популярність студії Квартал 95. "Це не є український гумор, це – гумор для бидла, а бидла завжди більшість. Воно любить поржать, ти йому покажи палець – і воно буде ржати", – наголосив Лесь.

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Журналістка натомість зауважила, мовляв, зі слів Подерв'янського випливає, що "основний український виборець – це бидло", оскільки Зеленський посідає друге місце у рейтингах.

Зеленський другий, але в нього 10%. Значить 10 % – це бидло, а це мало. Я думаю, що відсоток бидла в кожній країні однаковий, тому що в кожній країні є свій Зеленський. "Ящик" продукує саме такий продукт. Вимагати від нього іншого – це те саме, що вимагати від Coca-Cola, щоб вона стала горілкою, – підсумував Подерв'янський.

А ви погоджуєтеся з думкою Леся Подерв'янського?

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